Scaletta terza serata Sanremo 2024: gli orari di uscita di cantanti e ospiti

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Terza serata di Sanremo 2024 che vede in scaletta 15 cantanti in gara: dopo le 30 esibizioni della prima serata, ieri ha (ri)cantato metà dei concorrenti. Oggi toccherà ai restanti 15, che anche in questo caso saranno presentati dagli artisti ‘in panchina’, secondo l’ordine di uscita e gli abbinamenti annunciati in conferenza stampa. Apre le danze Il Tre, introdotto da Loredana Bertè, chiudono i La Sad presentati da Geolier.

Al timone come sempre Amadeus, affiancato stavolta dalla comica Teresa Mannino, che si prenderà anche lo spazio per un monologo durante la serata. Non mancheranno le incursioni di Rosario Fiorello dal vicino Aristonello.

A condire la competizione musicale gli ospiti. La prima parentesi è riservata al coro Fondazione Arena di Verona che porterà Va Pensiero sul palco dell’Ariston. Due parole con Massimo Giletti sul suo nuovo programma e poi sarà la volta dell’attesissimo Eros Ramazzotti con la sua ‘Terra Promessa’ che festeggia 40 anni di vita.

La coppia Paolo Jannacci e Stefano Massini dedica l’intermezzo alle vittime sul lavoro. Ed ecco Sabrina Ferilli e poi Russel Crowe con la sua band, nel mezzo un ospite a sorpresa. Sul Suzuki Stage ci sono Paola e Chiara, Bresh in collegamento dalla Costa Smeralda. In orario già notturno si vedrà Edoardo Leo, mentre non prima dell’1 è atteso lo show di Gianni Morandi. Chiuderà il sipario sulla classifica top 5 riferita alla terza serata, composta anche in questo caso, come ieri dal televoto e dalla giuria radiofonica. Mettiamoci comodi, anche stasera la trasmissione non finirà prima delle 1.45.

Ecco gli orari di uscita di ospiti e cantanti con ancora qualche piccolo interrogativo nel cronoprogramma: aggiunte e correzioni saranno fatte in corso d’opera.

La scaletta della terza serata (bozza provvisoria)