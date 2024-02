Sanremo 2024, la conferenza stampa della terza serata in diretta

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Si parte con la terza giornata (e serata) del festival di Sanremo 2024, dopo una seconda serata da 10,3 milioni di spettatori e il 60,1% di share. Stasera si replica il meccanismo della seconda: quindici artisti sul palco, presentati dagli altri 15, con gli abbinamenti scelti per sorteggio. Identico anche il meccanismo della votazione: a fine serata sarà stilata una nuova classifica, in base al gradimento della nuova giuria delle Radio e del Televoto, e saranno annunciate le prime cinque posizioni. La co-conduttrice della serata è Teresa Mannino, all'Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l'anno scorso, per un festival fatto tutto ‘di amici’.

Amadeus e Giorgia (Ansa)

