Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: età, figli e lavoro

“Viviamolo fino in fondo questo amore. Ti amo”. È stata un post su Instagram a rendere ufficiale il nuovo amore di Eros Ramazzotti, innamoratissimo – a quanto appare dai post – della giovane e bellissima Dalila Gelsomino.

Una grande differenza di età che non divide: 60 anni lui, 35 lei. “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo. Non ha età, non si nasconde. Viviamolo fino in fondo questo amore”, ha scritto Eros sul suo profilo Instagram pochi mesi fa, quando ha deciso di rendere pubblica la relazione con Dalila.

Sono passati 40 anni dall’esordio a Sanremo con ‘Terra promessa’, il brano che lo portò al successo. Era il 1984 e lui era una 'nuova promessa’, ma il trionfo sul palco dell'Ariston fu il trampolino di lancio che lo consacrò sugli allori. Da allora di strada ne ha fatta, come come sono tante le fidanzate che si sono susseguite nella sua vita, ma una cosa è certa: il talento che lo ha portato lontano – in quell’America della sua ‘Terra promessa’ e poi in giro per il mondo – ora lo ha riportato alle origini a Sanremo 2024.

Eros è stato sposato due volte. Il primo matrimonio con Michelle Hunziker è il più noto. Ad unirli 11 anni insieme, dal 1998 al 2009, la figlia Aurora e ora un nipotino. Nel 2019 è convolato a nuove nozze con l’attrice bergamasca Marica Pellegrinelli – che lo scorso luglio ha reso noto sui social la sua battaglia con un tumore all’ovaio – poi la separazione cinque anni dopo.

La 35enne Dalila Gelsomino vive in Messico da sei anni. Dopo la laurea in ‘Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo’ all’Università cattolica di Milano, ha vinto una borsa di studio ed è volata negli States per un master alla New York University Al Albany.

Dopo avere fatto per un po’ la pendolare’ tra la Milano e la ‘grande mela’, Dalila si è trasferita in Messico per lavoro. Il suo profilo Instagram da mesi è popolato da foto, video e storie col suo grande amore: Eros Ramazzotti. Da quanto si sa, al momento Dalila non ha figli: che sia la volta buona con Eros?

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÀ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura”. È il post scritto da Eros sul suo profilo Instagram e cui dopo l’estate ha annunciato al suoi fan la nuova relazione.

Una dichiarazione d’amore a cui ha subito fatto eco Dalila, che sul suo profilo ha postato una visita ai Musei Vaticani di Roma – la storia dell’arte è una delle sue grandi passioni, visto la scelta del percorso di studi – al fianco di Eros. E poi una foto insieme sul belvedere capitolino. Romantico come nelle più belle storie d’amore.