Marica Pellegrinelli: chi è, vita privata, malattia, curiosità

Nata il 17 maggio del 1988 a Bergamo, Marica Pellegrinelli è un’attrice attiva sul grande schermo fin dal 2006 ed è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per essere stata, in passato, la moglie del celebre Eros Ramazzotti. Vediamo le curiosità sulla vip, che in passato ha anche dovuto affrontare un momento particolarmente difficile e doloroso.

Chi è Marica Pellegrinelli: gli esordi e la carriera

L’attrice, nata sotto il segno del Toro, è figlia di Enzo ed Emilia Pellegrinelli. Da sempre appassionata di arte e di moda, ha ottenuto il diploma presso il liceo artistico e, forte di un fisico statuario e di una bellezza innegabile, ha iniziato fin da subito a lavorare come modella, sfilando su molte prestigiose passerelle. Pellegrinelli, inoltre, si è iscritta anche all’Accademia delle Belle Arti, laureandosi in tempi brevi. Alla luce della sua esperienza da indossatrice, è riuscita in men che non si dica ad ottenere un ingaggio ai Wind Music Awards del 2009: si è trattata di un’occasione fondamentale per il suo avvenire, visto che è stato proprio su quell’importante palco che ha conosciuto il futuro marito Eros Ramazzotti. Negli anni successivi Marica Pellegrinelli ha iniziato ad intraprendere un percorso da attrice che l’ha portata a recitare in alcuni film e importanti serie televisive: il suo debutto l’aveva in realtà già fatto nel 2006 con una parte nelle pellicole ‘Sono tornato al Nord’ e ‘La cena per farli conoscere’; l’anno dell’incontro con Ramazzotti ha inoltre partecipato ad una produzione di livello internazionale come ‘La versione di Barney’, mentre nello stesso anno è apparsa al fianco di Terence Hill nella nota fiction Rai ‘Don Matteo’. Pellegrinelli ha portato avanti in parallelo anche i suoi progetti da modella, lavorando come testimonial per il brand Yamamay nel 2013; in aggiunta, nel 2017 ha affiancato Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo. Sempre insieme al famoso conduttore toscano l’attrice è poi “tornata alle origini” conducendo un’altra edizione dei Wind Music Awards.

La vita privata: l’incontro con Eros Ramazzotti, la separazione e il suo attuale compagno

Marica Pellegrinelli ha conosciuto il suo ex marito, interprete di ‘Un’emozione per sempre’ e ‘Fuoco nel fuoco’, proprio perché ai tempi dei Wind Music Awards ebbe l’occasione di consegnargli un premio. Il loro primo scambio di sguardi, sembra, colpì entrambi come un vero e proprio colpo di fulmine. Nel giro di due anni appena dal sentimento che li univa è nata la loro primogenita Raffaella Maria (venuta al mondo il 2 agosto del 2011) mentre il loro secondo figlio Gabrio Tullio è nato il 14 marzo 2015. La storia d’amore, purtroppo, si è ufficialmente conclusa con una dolorosa separazione che i due hanno annunciato nel luglio del 2019. Parlando di lei in una vecchia intervista concessa a Vanity Fair, l’artista romano aveva dichiarato: “Sono rimasto fulminato appena l’ho vista in foto. Lo so, dall’esterno potrò essere sembrato un pazzo. Eppure mai nella vita ho preso l’iniziativa come ho fatto con Marica”. Dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti sono stati diversi gli uomini a cui i più pettegoli hanno associato il nome di Marica Pellegrinelli. Il primo è stato Charley Vezza, che pare la modella abbia frequentato per un po’ di tempo, tra alti e bassi. Successivamente, Marica Pellegrinelli è stata paparazzata insieme al modello Paul Ferrari e al calciatore Marco Borriello, nonostante in questo secondo caso entrambi si fossero sentiti in dovere di smentire categoricamente i rumor. Oggi Marica Pellegrinelli è felicemente fidanzata con il dj William Djoko, con cui è uscita ufficialmente allo scoperto nel 2022, passeggiando insieme ai suoi figli e al nuovo compagno per le strade di Milano. Del rapporto con il produttore musicale la modella parla con una certa frequenza sul suo seguitissimo profilo social (soltanto su Instagram vanta oltre 200.000 follower) dove spesso e volentieri appare in compagnia del fidanzato del quale sembra essere davvero molto innamorata. Sembra, ad ogni modo, che tra lei e l’ex marito non ci siano particolari dissapori: a dimostrazione di ciò c’è il fatto che nell’agosto del 2019, pochi mesi dopo la rottura, la modella aveva fatto visita al cantante in occasione del suo concerto a Taormina, probabilmente anche per il bene dei due figli. E a proposito di figli, sembra che la primogenita di Ramazzotti e di Michelle Hunziker, Aurora, abbia a sua volta un ottimo rapporto con l’ex matrigna, della quale ha raccontato a Vanity Fair: “Ero già grande, e mi sono confrontata con una persona molto intelligente. Tanto che a volte, ascoltandola, rimanevo a bocca aperta: non so come faccia, così giovane, a sapere tutte quelle cose. All’inizio, è normale, ci è voluto un po’ perché entrasse nella nostra dinamica, ma l’ho sempre ammirata.”

La malattia

A luglio del 2023 l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di condividere con i suoi follower una storia molto toccante che la riguarda e che fa riferimento ad una brutta malattia che ha scoperto di avere lo scorso anno. Marica Pellegrinelli ha infatti avuto un tumore all’ovaio, una patologia di cui non ha avuto il coraggio di parlare fino a pochissimi giorni fa, quando si è finalmente resa conto che il suo corpo aveva iniziato a darle segnali positivi, tornando di fatto alla normalità. Su Instagram, Pellegrinelli ha così scritto: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione ? Anche - quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità - non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.