Giucas Casella ipnotizza Tina Cipollari a Uomini e Donne: cosa è successo

Momento cult a Uomini e Donne, il dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Un momento di televisione così trash da essere diventato una vera perla per gli appassionati del genere. Nella puntata andata in onda oggi, giovedì 16 maggio, è andato in onda un siparietto che è già diventato iconico. Protagonisti l'opinionista Tina Cipollari, l'illusionista Giucas Casella e il giornalista Riccardo Signoretti, il quale sul giornale che dirige ha spesso ospitato ultimamente interviste in cui Casella ha raccontato diffusamente la pseudo storia d'amore che avrebbe avuto con l'opinionista.

Da qui l'idea di invitare Giucas Casella in studio. "Ti ho messo la vostra canzone" sottolinea Maria De Filippi introducendo quello che sarebbe diventato presto un momento di altissimo trash televisivo. E sulle note di 'Se tornassi' di Julio Iglesias Giucas Casella ha sferrato l'attacco: "Guardami". E poco dopo ecco l'opinionista crollare a terra, con il suo cavaliere che ha urlato "Dormi". "Ascoltami, io conterò da uno fino a tre. Al numero tre tornerai normale come prima e starai bene, in piena forma. Non ricorderai nulla di quello che è successo".

E poco dopo ecco Tina Cipollari riprendere i sensi: "Mi fanno male tutte le ossa, voglio un po' d'acqua. Maria, sto sudando. Fa troppo caldo. Ma che mi avete fatto? Mi sento poco bene. Mi sento strana".

"Certo che se le ha fatto questo alle Maldive...Ci sei Tina?" ha chiosato Maria De Filippi. "Meno male che se ne sono andati, Maria" ha chiuso l'opinionista.