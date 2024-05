Cinque operai morti intossicati nelle fogne, strage sul lavoro a Casteldaccia (Palermo)

Palermo, 6 maggio 2024 – Morti, probabilmente intossicati. Sono cinque gli operai che hanno perso la vita mentre lavoravano alla rete fognaria pubblica a Casteldaccia, in provincia di Palermo, vicino all’azienda vinicola Corvo. Un altro collega sarebbe in gravissime condizioni: intubato è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Palermo, ricoverato in rianimazione.

Da quanto emerso, il gruppo stava effettuando una riparazione a una pompa di sollevamento delle acque reflue per conto di Amap, la società partecipata del Comune di Palermo, che gestisce il servizio idrico integrato nella città metropolitana. Ma c’è di mezzo una ditta subappaltatrice: sei dei 7 operai coinvolti (uno è incolume) sono infatti dipendenti della ditta Quadrifoglio group srl di Partinico (Palermo).

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione sarebbero rimasti intrappolati nelle fogne e morti in una vasca di depurazione delle acque reflue, nell’impianto di sollevamento. Forse un’esalazione di gas, ma c’è anche l’ipotesi di un cedimento strutturale a monte dell’incidente. Lo dice il segretario della Cgil siciliana Alfio Mannino, arrivato a Casteldaccia nella zona della strage.

A dare l’allarme è stato uno dei sette operai, indenne. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Tre operai sono stati estratti subito. Non è bastato a salvare loro la vita. "Ognuno pensava di salvare l'altro e invece tutti sono caduti – racconta il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto – Probabilmente si tratta di un'esalazione, ma tutto è ancora in corso. Una tragedia immane”.

I vigili del fuoco sul posto, a Casteldaccia (Ansa)

L’Amap e la ditta appaltatrice

La municipalizzata Amap, a corto di personale, da anni ha ormai esternalizzato alcuni servizi e utilizza o operai di ditte private o lavoratori interinali in attesa di terminare le procedure di concorso per nuove assunzioni pendenti dal 2022. A Casteldaccia stavano dunque lavorando gli operai del Quadrifoglio: solo uno dei sette è (o era) un dipendente Amap.

Le istituzioni

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha espresso “dolore profondo” per la tragedia, comunicando “il più sincero cordoglio alle famiglie”. "Non si può parlare più di incidenti sul lavoro ma di una inaccettabile strage che impone un impegno per assicurare maggiori condizioni di sicurezza ai lavoratori”, è il commento del deputato forzista Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera, siciliano.

Solamente nei primi cinque mesi del 2024, "si sono già verificate ben 5 stragi sul lavoro – ricorda Susanna Camusso, senatrice Pd ed ex segretaria Cgil – un record straziante, senza precedenti nella storia del nostro Paese. È stato abbondantemente superato ogni limite; con massima urgenza bisogna passare ad azioni concrete e misure forti”.

Notizia in aggiornamento