Casteldaccia, il dolore e la rabbia: oggi sciopero e sit-in per la morte dei cinque operai

Casteldaccia (Palermo), 7 maggio 2024 - Sotto sequestro l’impianto fognario in cui ieri pomeriggio sono morti cinque operai intossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato. I lavoratori sono rimasti intrappolati nella vasca interrata dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) sulla Statale di Casteldaccia, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione.

E restano ancora gravissime le condizioni di Domenico Viola, l’operaio 62enne superstite alla tragedia. L’uomo è ricoverato al Policlinico di Palermo, dove è intubato e ventilato, in distress respiratorio gravissimo, a causa di una intossicazione da idrogeno solforato. La prognosi è riservata sulla vita almeno per le prossime 24 ore. Sono in tutto quattro gli operai colti da malore e portati in ospedale.

"Le cose devono cambiare”

Oggi è il giorno della rabbia. Le segreterie provinciali di Fillea, Filca, Feneal hanno proclamato 8 ore di sciopero che si affianca a quello generale di 4 ore di Cgil, Cisl e Uil per tutti gli altri settori, con presidio alle 9 davanti alla prefettura. “O cambiano le cose o proseguiremo a oltranza con le mobilitazioni, per rivendicare la sicurezza nei cantieri”, affermano, “non riusciamo a capire come mai non siano stati previsti tutti gli accorgimenti necessari per interventi dove possono verificarsi fuoriuscite di gas nocivi, pericolosi per l’incolumità pubblica. Con questa nuova tragedia, si certifica una situazione di emergenza e di stato di guerra. Qui i morti sul lavoro si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Al prefetto chiediamo l’intervento delle istituzioni e a sollecitare il tavolo su salute e sicurezza che da tempo chiediamo”. Dai controlli effettuati presso gli enti bilaterali, aggiungono i sindacati, alcuni dei lavoratori “erano sotto inquadrati rispetto alle mansioni che stavano svolgendo in cantiere”. Tra i deceduti anche un lavoratore interinale, lavoratori “troppo spesso considerati lavoratori di serie B”.

