Diretta Sanremo 2024: la terza serata. Amadeus: si è parlato troppo di John Travolta, non abbastanza di Allevi

Sanremo, 8 febbraio 2024 – In scena il terzo atto di Sanremo 2024, dopo le roventi polemiche del caso “ballo del qua qua”, che ha visto per protagonista ieri John Travolta. Oggi, giovedì 8 febbraio, la co-conduttrice sarà la vulcanica Teresa Mannino. Sul palco dell’Ariston è atteso un nuovo super ospite internazionale, Russell Crowe (in scena con la sua band). Protagonista della terza serata Eros Ramazzotti che canterà “Terra Promessa”, per il 40esimo anniversario del suo debutto al Festival. Tra gli ospiti della serata anche Sabrina Ferilli per il lancio della fiction Rai 'Gloria' ed Edoardo Leo per il lancio della fiction Rai 'Il Clandestino'. All’Ariston anche il grande ritorno di Gianni Morandi, uno dei protagonisti della scorsa edizione del festival. Riflettori accesi anche sul tema delle morti sul lavoro con un dialogo in musica di Paolo Jannacci e Stefano Massini. In piazza Colombo protagoniste Paola&Chiara, mentre Bresh farà cantare il pubblico della Costa Smeralda. Questa sera si replica il meccanismo della seconda serata con 15 artisti pronti a esibirsi. I cantanti, come già avvenuto mercoledì, saranno presentati dagli altri colleghi in gara che si sono esibiti ieri e che questa sera vestiranno i panni dei presentatori. L'abbinamento cantante/presentatore è avvenuto con sorteggio durante la conferenza stampa del festival. A decretare la top5 della terza serata del festival sarà il voto del pubblico e delle radio. Ieri Geolier ha chiuso al primo posto, davanti a Irama in seconda posizione, al terzo posto Annalisa, al quarto Loredana Bertè e Mahmood al quinto. Fronte ascolti: la seconda serata del Festival di Sanremo ha registrato ascolti per 10 milioni 361mila, con il 60.1% di share dalle 21.17 all'1.33. Lo scorso anno l'ascolto della seconda serata del festival fu di 10 milioni e 545mila telespettatori con il 62.3% di share.

La diretta della terza serata