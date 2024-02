Le pagelle dei look di Sanremo 2024: la terza serata incorona Mannino. Miracolo Berté, meglio tardi che mai

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Terza serata di look al Festival con tanti abiti un po’ da campionario e da show-room e pochi voli di creatività . Amadeus continua a meravigliarci (e a turbarci) coi suoi Tuxedo: il primo di stasera tutto dorato, sembra un po’ una campanelliera da ferramenta...chissà’ quali altre sorprese dal direttore artistico.

Teresa Mannino voto 8

Esce sul palco e ti conquista, di simpatia, bravura e verità di donna. Teresa Mannino Co-conduttrice e anche dominatrice, comica fiera della sua sicilianità, ha scelto un outfit che ha studiato per lei un conterraneo come Fausto Puglisi, un outfit angelicato , chiffon bianco e maniche come ali di piume. “Ringrazio lo stilista” dice Teresa che nonostante marito e figlia sembra la zia che aspetta sempre di sposarsi, e si paragona a due star come Jennifer Lopez e Taylor Swift anche loro devote a Puglisi ma serissime.

Teresa Mannino a Sanremo 2024 (Alive)

Loredana Berté voto 12

Semplice e chic. Loredana alla sua terza apparizione in Valentino, miniabito bon ton nero con collettò e polsini bianchi creato per lei da Pierpaolo Piccioli direttore creativo della maison romana che ha sede in Piazza Mignanelli. Un vero miracolo di eleganza! Meglio tardi che mai.

74th Sanremo Music Festival

Eros Ramazzotti voto 7

Ottimo il completo Giorgio Armani per Eros che per l’appello alla pace meriterebbe un bel 1000. Le borse sotto gli occhi gli aggiungono fascino, quello di un uomo autentico. Luccica la t-shirt sotto la giacca. Quarant’anni di carriera e di successi e come diceva Anna Magnani “non toccatemi le rughe che c’ho messo tanto per farmele...”.

-74mo Festival della Canzone Italiana - Terza Serata Teatro Ariston - Sanremo (IM) 08-02-2024

Il Volo voto 6 e mezzo

Tre ragazzi, tre voci, tre completi Emporio Armani di velluto nero. Una garanzia.