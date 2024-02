I look di Sanremo: pagelle della seconda serata. Rose bambolina, Il Volo strappa la sufficienza

Sanremo, 7 febbraio 2024 – Seconda serata del festival di Sanremo con 15 look dei cantanti in gara e altrettanti dei colleghi che li presentano: un’orgia di moda. Con Amadeus che sfoggia l’ennesima giacca da smoking di velluto fantasia cangiante (di tutto, di più) firmato Gai Mattiolo di cui il presentatore è fedelissimo (e per questo raro) testimone, e una Giorgia pimpante che si cambia d’abito con facilità ma non smette di fare la “romana de Roma”.

Amadeus (Ansa)

Giorgia 8

Al festival di Sanremo la passerella serve, come l’allure delle grandi Maison, e i vestiti da campionario in serie non vanno per niente bene. Così ha fatto bene Giorgia, la romanina di 53 anni (ad aprile) ad affidarsi a una grande creativa come Maria Grazia Chiuri (romana anche lei) per la mise firmata Dior. Spiazzante. Forse un po’, ma va bene così perché lo stupore è necessario per un grande spettacolo. Maschietta Giorgia col tight sugli short, gli stivali alla coscia, i capelli impomatati, una Marlene/Angelo azzurro modernissima.

Giorgia (Ansa)

Giovanni Allevi 12

L’abito ti racconta, svela l’anima e i desideri. Limpido Maestro, “il nuovo Giovanni” coi capelli ricci, lunghi, spampanati e tutti bianchi dopo la malattia cattiva che ha inchiodato quest’uomo meraviglioso lontano dal piano per due anni. Via il cappello di lana, asciugate le lacrime da sotto gli occhiali, pull nero e jeans, un inno alla semplicità e al tempo stesso all’umanità di quelle mani che idealmente stringono quelle dei tanti malati incontrati in questo terribile viaggio che è anch’esso Vita.

Giovanni Allevi (Agenzia Aldo Liverani Sas)

Gazzelle 3

Felpa grigia e nulla più. Ma dove ha lasciato il motorino Flavio Bruno Pardini?

Gazzelle (Agenzia Aldo Liverani Sas)

Rose Villain 6 e mezzo

Una bambolina celestiale, come i suoi capelli. Non male l’abito bon bon di GCDS. Disegnato da Giuliano Calza, portato con tacchi d’argento. Serve però un po’ più di personalità .

Rose Villain (Ansa)

Dargen D’Amico 7

Ancora un look Moschino, con tanto di occhiali color mandarino e giacca stampata bianco e bluette, con un gioco tromp l’oeil. Finalmente un cantante che gioca con la moda.

Dargen D'Amico (Ansa)

Il Volo 6

Fedelissimi dell’Emporio Armani stasera meglio di ieri con giacca-camicia infilata dentro i pantaloni, una t-shirt elegante e candida, un’altra blu notte. Di sera in sera i tre tenori vanno a migliorare.