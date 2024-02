Sanremo 2024, il monologo di Teresa Mannino: “Il potere che piace a me”

Sanremo 2024 – “Gli animali umani preferiscono il potere: il potere sugli altri uomini, sulle donne, sui bambini, sulla natura”. La storia dell’umanità secondo Teresa Mannino. Il monologo della co-conduttrice della terza serata del Festival punta tutto sulla ‘comicità intelligente’, una carrellata di battute e ‘non sense’ con finale a sorpresa. Ha parlato di animali e di potere: il potere condiviso del regno animale e il potete del controllo degli umani.

Tra ironia e stoccate, parla di animali ed essere umani, un confronto da cui gli uomini (e le donne) non sempre ne escono indenni. Il mondo visto all’incontrario? Possibile, a guidare è la ‘filosofia Mannino’.

"Il potere che piace a me”

Parla di “potere”. Non quello che distrugge – “potere sugli altri uomini, sulle donne, sui bambini, sulla natura”, dice – ma quello che fa bene alla vita. “Il potere che piace a me: il potere di ridere e di farmi ridere. Il potere di vestirmi con le piume rosa (ovvero il suo look, ndr) e cantare anche se sono stonata. Di ballare per strada con mia figlia che si vergogna”.

"Non è il momento di passare oltre”

E poi parla di storia, anzi di storie. “Non sono disposta a ignorare le storie che sono appena passate: se non è passato, non è il momento di passare oltre”. Il mondo visto dalle lenti della filosofa Mannino è un luogo sicuro, dove la vita è bella. Senza guerre e prevaricazioni.