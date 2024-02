Sanremo 2024, i voti della terza serata: canzoni e cantanti

Sanremo, 8 febbraio 2024 – Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo, con la terza serata arriva il vero giro di boa verso il traguardo. Se nella prima serata Loredana Bertè ha sbaragliato gli avversari, ieri nella seconda tappa della maratona musicale è stata la volta di Geolier. Stasera è l’ultimo round in attesa della finalissima. Ecco tutti i voti dei cantanti in gara stasera.

Santi Francesi al Festival di Sanremo 2024

Il Tre, ‘Fragili’ – 6,5

È un peccato che il brano non sia memorabile, perché questo ragazzo ha dei numeri. Canta bene, ma ciò che colpisce è il flow preciso, veloce e tecnico che mette in mostra nella seconda strofa. Avrebbe potuto osare un po’ di più, soprattutto nel testo, non proprio originalissimo.

Maninni, ‘Spettacolare’ – 5,5

Ci si aspettava di più dal giovane cantautore pugliese, che lo scorso anno aveva stupito molti a Sanremo giovani. L’interpretazione è sentita ed emotiva, ma la canzone non riesce a staccarsi di dosso i cliché dei classici brani da festival e stenta a decollare.

Bnkr44, ‘Governo Punk’ – 7,5

Nonostante gli outfit improponibili, l’esibizione dei Bnkr è una delle più fresche del festival. Rispetto all’esordio si presentano sul palco in maniera più ordinata, ma ciò che fa la differenza è il pezzo, un racconto urgente dei drammi di una generazione che cerca ancora il suo posto nel mondo.

Santi Francesi, ‘L’amore in bocca’ – 7,5

Uno dei brani musicalmente più ispirati di questa edizione, forte di una struttura elettro pop accattivante e dal sapore internazionale. A questo si aggiunge una presenza scenica importante, che contribuisce a rendere la band una delle più interessanti della nuova scena.

Mr. Rain, ‘Due Altalene’ – 5

Lo scorso anno è stato una delle rivelazioni del festival, ma questa volta la canzone non gli rende giustizia. Il brano è ben interpretato, ma sia il testo che l’arrangiamento non sono eccezionali, nonostante l’ottimo lavoro dell’orchestra.

Rose Villain, ‘Click Boom!’ – 6

Il pezzo ha due anime: la prima, delicata e tranquilla, e la seconda, movimentata e intrigante. Proprio per questo motivo non riesce a convincere fino in fondo, nonostante un’esibizione di grande impatto. Rose, comunque, resta una delle artiste più forti degli ultimi anni.