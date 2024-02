Giorgia fa vibrare l’Ariston con ‘E poi’. Che fatica cantare dopo di lei

Sanremo, 7 febbraio 2024 – Giorgia probabilmente non ha partecipato a questa edizione per evitare di far sfigurare i concorrenti in gara. La co-conduttrice di questa serata entra in scena dopo le prime due esibizioni e si prende i riflettori con una straordinaria versione di ‘E poi’. Con il pezzo l’artista romana ha ricordato la sua prima partecipazione, datata 1994, e ne ha approfittato per salutare Pippo Baudo, il presentatore dell’epoca. Capelli raccolti, giacca nera del tight, ma gambe scoperte, uno stile formale, ma sdrammatizzato. L’esibizione parte con qualche imprecisione data dall’emozione, ma poco dopo Giorgia ricorda a tutto l’Ariston di essere una delle più grandi voci della musica italiana. Potenza, estensione, sentimento, quando sta bene Giorgia è inarrivabile. Non dev’essere stato facile per Alfa entrare sul palco dopo questa performance. All’epoca ‘E poi’ è arrivata settima nella gara delle nuove proposte, oggi è un classico della nostra musica. E come i primi pezzi della discografia della cantante romana, perfettamente cucita alla sua anima blues e soul.