John Travolta a Sanremo 2024: i film, il successo, l’amore per la famiglia. E il dolore per il figlio Jett e la moglie Kelly Preston

Il carismatico Tony Manero ("La febbre del sabato sera") o il brillantinato Danny Zuko ("Grease"). Ma anche Vincent Vega, iconico gangster per Quentin Tarantino ("Pulp Fiction"). Non solo. Ci sono anche James Ubriacco, amatissimo papà-pilota degli anni Novanta ("Senti chi parla"). E la travolgente Edna Turnblad ("Hair Spray") o l’avvocato Robert Shapiro ("American Crime Story"). Sono solo alcune delle più celebri "maschere" indossate da John Travolta, attesissimo ospite internazionale della seconda serata del Festival (in programma questa sera, mercoledì 7 febbraio).

Il ritorno

Quella sul palco dell'Ariston per l'attore (ma anche ballerino e cantante) non sarà una prima volta. Travolta partecipò al Festival del 2006, condotto da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello. E proprio con quest'ultima fu protagonista – tra le altre cose - di un celebre siparietto. Nel corso dell’intervista la conduttrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli: un'immagine finita negli annali del festival. E c'è da scommettere che anche questa volta il divo americano – con origini italiane - (la famiglia del padre era di Godrano, nel Palermitano) non mancherà di stupire.

Amadeus, John Travolta a Sanremo nella serata di mercoledì

Quel massaggio a Sanremo 2006

Ma cosa farà questa sera? A parlarne è stato proprio Fiorello, al fianco del presentatore Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione della kermesse. "Una volta è stato mio ospite a "Stasera pago io" (nel 2004 ndr). Gli abbiamo fatto fare di tutto ormai - ha detto scherzando e ricordando una gag in cui entrambi strisciavano per terra –. Ma io una idea ce l'ho...". E poi ha aggiunto: "Con Travolta farò un ballo che non ha mai fatto". Insomma, per il pubblico italiano (e non solo, dato che Sanremo è un evento internazionale) si profila una vera "febbre del mercoledì sera".

John Travolta a Sanremo 2006 insieme a Victoria Cabello

Una carriera stellare

Settant'anni il prossimo 18 febbraio, Travolta è stato più volte candidato all'Oscar (nel '77 per "Saturday night fever" e nel 1994 per "Pulp Fiction") e ha vinto un Golden Globe nel 1995 per la sua interpretazione in "Get Shorty". Una carriera lunga e costellata di successi. Ma nella vita dell'attore non sono mancati momenti drammatici, legati in particolare a due importanti perdite.

John Travolta, uno dei super ospiti di Sanremo 2024 (Ansa)

La scomparsa del figlio Jett

Nel gennaio 2009 l'immenso dolore per la prematura scomparsa del primogenito Jett, morto a soli sedici anni, mentre la famiglia si trovava in vacanza alle Bahamas. Secondo quanto ricostruito ufficialmente il ragazzo è deceduto dopo aver battuto la testa sul bordo della vasca a seguito di un malore. In un'intervista a Us Weekly Travolta aveva spiegato che "perdere qualcuno che hai guardato crescere ogni giorno è la cosa peggiore che possa accadere a chiunque". Nel 2022, nel giorno in cui il Jett avrebbe compiuto 30 anni, Travolta aveva postato sui social una foto insieme al figlio, accompagnata da un messaggio: "Mio carissimo Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con amore, papà".

L’addio a Kelly Preston

Undici anni dopo la morte del primogenito, il duro colpo della morte della moglie (sposata negli anni Novanta e alla quale si era unito anche con una celebrazione di Scientology), l'attrice Kelly Preston, dalla quale ha avuto tre figli (Jett, Ella Bleu e Benjamin, nato nel 2010). Preston è morta nel 2020, a 57 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. "Ha combattuto una coraggiosa lotta con l'amore e il sostegno di tante persone – aveva spiegato lo stesso Travolta, annunciandone la scomparsa il 12 luglio -. La mia famiglia ed io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l'hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati". Per Travolta la scomparsa dell'amata moglie è stata un colpo durissimo. Al suo fianco sono rimasti la figlia Ella e il figlio Benjamin. In un video, condiviso sui social, John Travolta ha ballato con la figlia Ella sulle note della canzone preferita dalla moglie scomparsa: "Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me", aveva scritto l'attore. Un amore, quello della coppia, durato 28 anni.