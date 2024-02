Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello. Il matrimonio e le figlie: le tre donne del cuore di Rosario

Sanremo 2024 – “Per me è una serata molto importante, per la prima volta tutte e due le mie figlie, anche Olivia, e mia moglie, saranno in sala". Con queste parole oggi Fiorello ha svelato in conferenza stampa la sua emozione per la finale di Sanremo (della quale sarà co-conduttore insieme all’amico di sempre Amadeus), che questa volta avrà un sapore davvero speciale.

In platea ci saranno infatti le “tre donne del suo cuore”: la compagna di una vita Susanna Biondo e le figlie Olivia e Angelica. "Tu sei abituato - ha aggiunto sorridendo ad Amadeus (Giovanna Civitillo e il figlio José sono degli habituè dell’Ariston ndr) - per me sarà un motivo di emozione in più e di fare ancora meglio”.

Fiorello e Susanna Biondo (Ansa)

L’amore tra Susanna Biondo e Fiorello è nato alla metà degli anni Novanta. Classe ‘65, riservata, donna forte e decisa, si è laureata in Economia e Commercio (si occupa di post-produzione e doppiaggio). L’incontro con Fiorello è avvenuto quando il popolare showman attraversava uno dei momenti più importanti della sua lunga carriera (conduceva “Buona domenica” ed aveva già vissuto il clamoroso successo del “Karaoke”).

I due si sono sposati dopo sette anni di convivenza, il 14 giugno 2003. Nozze intime, con pochi invitati. Del resto la coppia ha sempre preferito tenere il proprio legame lontano dai riflettori. Per Rosario Fiorello la moglie Susanna rappresenta un punto fermo, una roccia, la persona che gli ha permesso di trovare un equilibrio tra mondo dello spettacolo e quotidianità.

La coppia ha avuto una figlia nel 2006, Angelica. Susanna Biondo è anche madre di Olivia, che oggi ha 31 anni, nata dalla precedente relazione con l’imprenditore Edoardo Testa. Fiorello e Olivia, come si capisce dalle parole dello stesso presentatore siciliano oggi in conferenza, hanno uno splendido legame. “Ci sarà anche Olivia, che viene da lontano” ha detto infatti lo showman emozionato, pronto a dare il massimo nella finale del Sanremo dei record.