Gigliola Cinquetti: canzoni famose e vita privata. I 60 anni di ‘Non ho l’età’

Sanremo – Questa sera andrà in scena l’ultimo atto del Festival di Sanremo. Quella di quest’anno sarà ricordata come una edizione da record, con gli ascolti della serata delle cover che hanno raggiunto il 67% di share. In occasione della (attesissima) finale tornerà all’Ariston Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di “Non ho l’età”.

Torniamo indietro, fino al 1964. Il Festival di Sanremo era alla sua 14esima edizione, condotta da Mike Bongiorno e Giuliana Lojodice. Una edizione rimasta nella storia poiché per la prima volta i concorrenti italiani si esibirono in coppia con cantanti stranieri (tra coloro che calcarono il palco del Casinò di Sanremo si annoverarono personaggi di blasone, come Paul Anka). Non solo. Un altro motivo per cui quella edizione è restata negli annali è legata al fatto che per la prima volta alle case discografiche fu accordata la possibilità di scegliere il direttore d'orchestra, in modo tale da poter personalizzare i singoli brani.

Gigliola Cinquetti

A trionfare in quel leggendario Sanremo fu proprio una giovanissima Gigliola Cinquetti, che sbaragliò la concorrenza con “Non ho l'età”. L’artista, che allora aveva soli 16 anni, fu poi invitata a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest di quell'anno, in programma a Copenaghen. Le riuscì un’impresa mai vista: vinse la prestigiosa competizione europea portando per la prima volta l'Italia sul gradino più alto del podio. La vittoria di Gigliola Cinquetti fu, inoltre, una vittoria particolare in quanto fu "unica” vincitrice: tutte le altre 24 canzoni in gara furono dichiarate seconde classificate a pari merito. Cinquetti è tornata all’Eurovision nel 2022, nell’edizione che si è tenuta a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin.

Gigliola Cinguetti

La vittoria al Festival del ‘64 fu solo l’inizio di una lunga carriera, musicale ma non solo. Eclettica, amante dell’arte (ha realizzato anche le copertine di alcuni suoi dischi), è anche attrice e presentatrice tv. Ha due figli, Giovanni e Costantino (“Costia”), nati dal matrimonio con Luciano Teodori. Giovanni e Costantino hanno preso parte nel 2013 al programma “Pechino Express” (erano “I Figli di”), arrivando a un passo dalla finale (poi vinta dagli sportivi Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni).