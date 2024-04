Isola dei Famosi 2024, prima puntata 8 aprile: nominati e cosa è successo

La diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi è cominciata. Cosa è successo nella prima puntata, quella andata in onda lunedì 8 aprile? Chi sono i nominati? E gli immuni? La prossima puntata andrà in onda giovedì 11 aprile.

Per un gruppo di naufraghi l'Isola dei Famosi è cominciata due giorni prima. Da chi è composto questo gruppo? Dai quattro concorrenti non famosi al grande pubblico, i cosiddetti nip: Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli. Tutti i non famosi sono immuni per questa puntata. Il secondo vantaggio nei confronti degli altri naufraghi è la possibilità di nominare uno di loro. Nella puntata di giovedì 11 aprile i due gruppi si incontreranno dal vivo per la prima volta.

I non famosi in Honduras avrebbero dovuto essere cinque, ma per ora Tonia Romano è rimasta ai box per un problema di salute. Dovrebbe entrare in gioco nei prossimi giorni.

I primi tre naufraghi a lanciarsi dall'elicottero sono stati Samuel Peron, Marina Suma e Aras Senol. E' toccato poi a Matilde Brandi, Artur Dainese, Francesca Bergesio ed Edoardo Stoppa. E' stata la volta subito dopo di Valentina Vezzali, Greta Zuccarello e Joe Bastianich. Gli ultimi a lanciarsi dall'elicottero sono stati Edoardo Franco, Maité Yanes e Luce Caponegro.

A vincere la prova delle donne è stata Greta Zuccarello, mentre quella degli uomini è stata vinta da Artur Dainese. I due naufraghi si sono quindi poi affrontati nel classicone della prova del fuoco. Prova che si è conclusa con un pari merito. A decidere chi ha vinto l’immunità sono stati gli altri naufraghi per alzata di mano: la più votata è stata Greta Zuccarello, che quindi ha vinto la prova leader.

A finire in nomination nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 sono stati Artur Dainese e Luce Caponegro come nominati del gruppo, Joe Bastianich, nominato dalla leader Greta Zuccarello, e Samuel Peron, il cui nome è stato deciso dal gruppo dei non famosi.