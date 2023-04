Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti

Manca poco alla partenza dell’‘Isola dei Famosi 2023’ su Canale 5. Il reality, arrivato quest’anno alla 17esima edizione, è nuovamente condotto da Ilary Blasi. Il programma debutta sulla rete ammiraglia di Mediaset domani lunedì 17 aprile. Oltre alla presentatrice romana al timone del reality, un’altra conferma dell’Isola dei famosi 2023 riguarda Alvin, che torna nel ruolo di inviato dall’Honduras.

Isola dei famosi 2023: opinionisti

Prima di vedere i personaggi che fanno parte del cast dell’‘Isola dei Famosi 2023’ ci sono delle novità da segnalare per quanto riguarda gli opinionisti in studio: a sedersi sulle poltrone che hanno visto alternarsi, negli anni, diversi volti noti saranno questa volta il conduttore Enrico Papi e Vladimir Luxuria, scrittrice, attrice, attivista.

Isola dei famosi 2023: concorrenti

- I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), vincitori di Sanremo con ‘Fiumi di parole’ nel 1997 e poi mai più saliti sul palco dell’Ariston nonostante presentino ogni anno, da allora, la propria candidatura;

- Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: per il conduttore sarà la terza esperienza nel reality show, questa volta accompagnato dal suo fidanzato, che lavora nell’impresa agricola della famiglia. Tra Cecchi Paone e Antolini c’è una differenza anagrafica di 34 anni. I due stanno insieme da circa un anno;

- Cristina Scuccia, ossia l’ex Suor Cristina vincitrice di The Voice of Italy 2014 e interprete di versioni italiane di musical di successo come ‘Sister Act’ e ‘Titanic’. Ha partecipato a Ballando con le Stelle edizione 2019. Da poco Cristina Scuccia ha lasciato il velo per dedicarsi al 100% a un percorso nello showbiz;

- Corinne Cléry, attrice, concorrente di Pechino Express nel 2013 e Grande Fratello Vip’nel 2017;

- Nathaly Caldonazzo, attrice e ballerina, ha già partecipato all’Isola dei famosi nel 2017, a Temptation Island Vip nel 2019 e al Grande Fratello Vip nel 2021-2022;

- Pamela Camassa, modella e showgirl, terza a Miss Italia nel 2005, ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities ed è da tempo fidanzata con l’ex gieffino e conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia;

- Helena Prestes, modella e attrice brasiliana, insegnante di yoga. Nel duo Italia-Brasile ha partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip;

- Fiore Argento, sorella maggiore dell’attrice Asia Argento e figlia del regista Dario Argento, noto per le sue pellicole horror. Fiore è nata dalla relazione dell’artista con Marisa Casale. La mamma di Asia, invece, era Daria Nicolodi, scomparsa;

- Andrea Lo Cicero, conduttore ed ex rugbista:

- Marco Mazzoli e Paolo Noise, entrambi conduttori radiofonici;

- Christopher Leoni, modello e attore carioca già visto dal pubblico a Ballando con le Stelle 16;

- Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021 e modella;

- Gian Maria Sainato, anche lui volto noto nel fashion;

- Marco Predolin, presentatore di programmi molto seguiti negli anni ’80 e ’90 come il mitico ‘Il gioco delle coppie’.