Fiore Argento all’Isola dei Famosi: chi è la figlia del re dell’horror

Fiore Argento all'Isola dei Famosi 2023. Non certo il prototipo del personaggio famoso, come d'altro canto però non lo sono neppure Gian Maria Sainato, Simone Antolini e Claudia Motta. Tutti volti e nomi non particolarmente noti al grande pubblico. Anche se a differenza di questi ultimi, Fiore Argento ha un cognome decisamente molto più conosciuto.

Chi è Fiore Argento? Figlia del regista dell'horror italiano per eccellenza, Dario Argento, e della sua prima moglie Marisa Casale, è anche sorella dell'attrice Asia Argento. Che invece è figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, seconda moglie del regista.

Asia Argento ha recitato da protagonista in diversi film - basti pensare a 'Perdiamoci di vista" di Carlo Verdone, 'La sindrome di Stendhal' e 'Trauma' di Dario Argento, 'Compagna di viaggio' di Peter Del Monte -, mentre la sorella ha scelto una strada differente. Dopo aver esordito da giovane con 'Phenomena' diretta dal padre, Fiore Argento sceglie di lasciare la recitazione e di dedicarsi alla moda.

Adesso eccola in tv, all'Isola dei Famosi 2023, dove è accolta dal pubblico con un po' di diffidenza. In tanti si stanno domandando, infatti, perché possa essere annoverata fra i personaggi famosi. A onor del vero, però, va sottolineato che non è di certo l’unica a non avere alle spalle un passato noto al grande pubblico.