Helena Prestes all’Isola dei Famosi: dove l’abbiamo già vista

Helena Prestes, ovvero la professionista dei reality show nei quali si devono superare prove fisiche. La modella brasiliana è una dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023, ma al pubblico non sarà sfuggito di averla già vista da qualche parte. E insieme a un altro volto noto degli ultimi mesi. Ma dove?

Helena Prestes e Nikita Pelizon, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip 7, hanno partecipato in coppia alla penultima edizione di Pechino Express - quella vinta dai 'Pazzeschi' ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, per intenderci - come duo 'ItaliaBrasile'. Un duo che aveva cominciato la gara in sordina, rischiando anche l'eliminazione, ma che poi si era ripreso arrivando anche a vincere qualche tappa di Pechino Express.

Durante il reality di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca con il supporto di Enzo Miccio non era mancata qualche frizione proprio fra Helena Prestes e la compagna di avventura Nikita Pelizon. Quest'ultima si era poi dimostrata la trascinatrice delle due. Le due sono molto amiche e quindi è ipotizzabile che proprio Nikita Pelizon chiederà ai propri fan di supportare la modella brasiliana in questa nuova avventura televisiva.

Nata nel 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena Prestes vive ormai stabilmente a Milano dove lavora come modella. Ma la sua infanzia non è stata facile, essendo cresciuta in una favela. Ha raccontato di essersi concentrata molto sullo sport, in particolare il basket. La moda e lo yoga, di cui è diventata insegnante, sono le sue due passioni principali. Che porterà, soprattutto lo yoga, certamente anche all'Isola dei Famosi.