Marco Predolin, come era e come è diventato il conduttore televisivo oggi all’Isola dei Famosi

Marco Predolin è il concorrente più "anziano" (di età) – ha 72 anni – dell'Isola dei Famosi 2023. Nome e volto molto noti ai telespettatori nati fino agli anni Ottanta e Novanta, decisamente meno conosciuti per i ventenni e trentenni di oggi. Ma chi è Marco Predolin? Impossibile non associare il suo volto a un programma cult della tv anni Ottanta, ovvero Il Gioco delle Coppie. Un vero antesignano di moltissime trasmissioni che sono arrivate dopo, lasciando anche segni nelle produzioni dei decenni seguenti.

Quel modo di indagare nella vita di coppia - mai volgare e in nessun caso sopra le righe - e quello stile di conduzione in cui ad essere protagonisti erano i concorrenti e il presentatore del programma era solo un osservatore esterno si rivede oggi di fatto solamente nello stile di Maria De Filippi, unica e vera signora della tv italiana. Eppure negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta era la regola. E Marco Predolin era uno dei presentatori maggiormente sulla cresta dell'onda.

Dopo qualche edizione, è stato sostituito al timone de Il Gioco delle Coppie da Corrado Tedeschi e qui è cominciata la sua parabola discendente. La sua carriera, che era iniziata in radio ed è poi continuata in televisione sino all'apice de Il Gioco delle Coppie, è poi proseguita fino a portarlo nel 2004 a conquistare il terzo posto nel reality game di cui ancora si sente la mancanza nella tv italiana ovvero La Talpa, condotto all'epoca da Paola Perego.

Poi ecco Marco Predolin di nuovo in radio e nel 2011 persino in politica. Tentativo naufragato con i soli 13 voti ottenuti alle Amministrative dove era candidato come consigliere comunale a Milano nella lista Unione Italiana - Librandi a sostegno di Letizia Moratti. Teatro e musica sono protagoniste del suo recente passato. Così come i reality show, visto che nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vip 2. Venendo però espulso a causa di una bestemmia. Ora Marco Predolin si rimette in gioco in tv con l'Isola dei Famosi.