Isola dei Famosi 2023, i Jalisse: il caso Sanremo e quando sono apparsi in un film

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ovvero i Jalisse. Il duo musicale vincitore del Festival di Sanremo 1997 e arrivato quarto all'Eurovision Song Contest di Dublino. I Jalisse sono fra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023. Insieme al conduttore televisivo Marco Predolin, sono i concorrenti più maturi di questa edizione del surviving show.

Ma chi sono i Jalisse? I nati dopo il 1997 probabilmente non avranno la minima idea di chi possa trattarsi. Perché questo duo musicale è stato molto famoso giusto lo spazio di un Sanremo. Inteso come Festival. I Jalisse, del tutto sconosciuti al grande pubblico prima del 1997, in quell'anno vincono il Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole". Il successo arriva quando sono in attività solo da tre anni. Ma evapora poco dopo quell'esperienza. Non la relazione fra Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ancora oggi marito e moglie.

I Jalisse sono però entrati nel mito nazionalpopolare nel 2009, anno di uscita di 'Ex', film di Fausto Brizzi nel quale Fabio De Luigi interpreta un fan talmente appassionato dei Jalisse che pur di vederli esibirsi dal vivo inganna la fidanzata e compie un viaggio di svariati chilometri.

I Jalisse sono però diventati un "caso" con il passare del tempo. E delle edizioni del Festival di Sanremo. Dal 1997 a oggi il duo si è candidato per il ritorno al teatro Ariston praticamente ogni anno. E ogni volta è stato respinto. Peraltro non senza polemiche da parte proprio di Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che chiedono a gran voce un posto nel panorama della musica italian degli anni Venti del Duemila. Chissà che la partecipazione all'Isola dei Famosi possa far tornare i Jalisse in auge.