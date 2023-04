Isola dei Famosi, Pamela Camassa e quella volta in cui Filippo Bisciglia la portò via

Quasi vent'anni di tv. Pamela Camassa è fra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023. Compirà 39 anni proprio pochi giorni dopo l'inizio del surviving show condotto da Ilary Blasi e la sua prima apparizione in tv risale al 2006. Ma chi è Pamela Camassa?

Irrompe nel mondo dello spettacolo nel 2002, quando partecipa al concorso di bellezza Miss Mondo. Da cui però si ritira per protesta e solidarietà nei confronti delle condizioni delle donne in Nigeria, Stato in cui è ospitato il concorso. Nel 2005 partecipa a Miss Italia, dove arriva terza. In realtà, però, il nome di Pamela Camassa aveva già cominciato qualche anno prima a girare nel mondo della tv e del cinema, visto che a 16 anni aveva già avuto un ruolo in un film: 'Via del corso' di Adolfo Lippi con Laura Chiatti e Ilaria Spada.

Dopo i concorsi di bellezza, ecco Pamela Camassa nel 2006 valletta di Carlo Conti nel programma tv I Raccomandati. Da lì diventa un crescendo: Ballando con le Stelle, I Migliori Anni, Amici Celebrities - che ha vinto -, La Talpa. Proprio lì ecco entrare in scena il di lei fidanzato, ovvero quel Filippo Bisciglia che solo pochi anni dopo sarebbe diventato grazie a Maria De Filippi l'insostituibile - nel cuore di milioni di telespettatori - conduttore di Temptation Island, che l'ha costretta ad uscire in anticipo dal programma per motivi di gelosia. All’epoca le polemiche erano state molte, anche perché di fatto il fidanzato stava impedendo alla showgirl di svolgere il lavoro per il quale in quel momento era pagata.

Improbabile che succeda anche questa volta: entrambi sono più adulti, scafati e soprattutto conoscono molto meglio i meccanismi televisivi. E sanno che quella dell'Isola dei Famosi è un'occasione da non perdere se Pamela Camassa vuole rilanciare la propria carriera da showgirl e conduttrice televisiva.