Chi vincerà Amici 2023? Laura Pausini: “Angelina è una bomba”

Roma, 17 aprile 2023 – A meno di un mese dalla finale di Amici – spostata a domenica 14 maggio per non sovrapporsi all’Eurovision 2023 – le scommesse sono alle stelle e fioccano i pronostici sui probabili vincitori del serale 2023. Le lavagne dei bookmarker sono in aggiornamento continuo, l’oscillazione delle quote sono segno che la febbre sta salendo. Ma il 'cinguettio' di Laura Pausini suona già come una consacrazione: "Angelina è una bomba”. La squadra dei ragazzi è stata quasi dimezzata dalle eliminazioni delle prime cinque puntate, in gara rimangono quattro cantanti (Cricca, Angelina, Aaron e Wax) e quattro ballerini (Isobel, Maddalena, Ramon e Mattia). Ma i bookmaker non hanno dubbi, la rosa dei papabili vincitori è la stessa per tutti: ecco chi potrebbe vincere il Serale di Amici.

Chi vincerà il Serale?

Angelina Mango potrebbe salire sul gradino più alto del podio, almeno stando ai tabelloni delle sale scommesse. La 22enne, figlia del noto cantante, è quotata tra l’1,85 e 2, segno che potrebbe farcela davvero. Nel caso di Sanremo 2023, i bookmaker hanno colpito nel segno e i primi pronostici, che davano Marco Mengoni super vincitore, sono stati confermati nell’ultima serata del Festival. A darle del filo da torcere sono il cantante Aaron – che guadagna posizione con quote tra i 2,50 e i 4 – e la ballerina più tenace del programma, Isobel, che in caso di vittoria verrà pagata da 2.65 a 2.85 la quota puntata. Agli ultimi posti ci sono i ballerini Ramon Agnelli (oscilla tra 34 e 66) e Maddalena Svevi, che Eurobet dà addirittura a quota 101 (una quota talmente alta da non dare speranza di vittoria), ma anche il cantante Giovanni Cricca (tra 23 e 36).

Tutti pazzi per Angelina

“Angelina è una bomba”. È stato un affondo ben servito il tweet scritto sabato sera da Laura Pausini subito dopo l’esibizione della giovane cantante sulle note del brano ‘New Rules’ dei Dua Lipa. Un ‘cinguettio’ che ha consacrato la figlia di Mango sugli allori, visto che ha scriverlo è stata una popstar di caratura internazionale. Perfino Raimondo Todaro, il prof della squadra avversaria, è certo della sua vittoria. E Maria De Filippi lo ha bacchettato durante una prova, con una frase tagliente poi tagliata dal programma: “Se per te Angelina vince questo programma allora dagli direttamente la coppa. Che ci stiamo a fare qui se la pensi così?". Ma non è l’unico. Figlia d’arte, Angelina ha alle spalle molta esperienza, a differenza di altri concorrenti di Amici. Risale al 2020 fa il suo primo album, Monolocale. Del resto Angelina ha il germe del talento nel Dna: nata nel 2001, è la seconda figlia del cantante Mango (morto nel 2014 per un malore durante un concerto) e Laura Valente (Laura Bortolotti), voce dei Matia Bazar dopo Antonella Ruggiero. Il fratello Filippo è un batterista, l’anno scorso si sono esibiti insieme al Concertone del Primo Maggio a Roma.

Il podio dei bookmaker: cosa cambia

Tutti i bookmaker sono concordi nel dare la vittoria ad Angelina Mango, mentre ci sono delle differenze tra il secondo e il terzo posto. • Sisal: prime tre posizioni per Angelina (2), Isobel (2.75) e Aaron (4). Seguono Wax (9), Mattia (7,5), Cricca (25), Maddalena (66) e Ramon (66). • Snai: Angelina è stato al primo posto con 1,90, seguita da Aaron (2,50) e Isobel (2,75). Meno favoriti Mattia e Wax (entrambi a 8,50), Cricca (25) e Ramon (33). In ultima posizione Maddalena (50). • Eurobet: Angelina è stata per vincente (2), seguita da Aaron (2.75) e Isobel (2.85). Stessa posizione per Mattia e Wax (9), seguono Cricca (36), Ramon (61) e Maddalena (101). • Planetwin 365: in testa c’è sempre Angelina (1.85), secondo Aaron (2.55) e al terzo posto Isobel (2.65). Sono dati a 8 sia Mattia che Wax, seguiti da Cricca (23), Ramon (34) e Maddalena (56).

Le squadre: cosa sta succedendo

Ad ogni puntata, la maestra Alessandra Celentano è sempre più agguerrita e qualche ragione ce l’ha, visto che la squadra dei CuccaLo (Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) hanno nella manica l’asso di Angelina. Il gioco del duo ZerbyCele (Celentano e Rudy Zerbi) è portare alla vittoria Isobel, mettendola in evidenza colpendo sempre lo stesso bersaglio: Maddalena. Nella quinta puntata, il guanto di sfida sembrava costruito ad arte per premiare il coraggio di Isobel: la 19enne si è esibita ballando e cantando sulle note di ‘All that jazz’. Celentano aveva offerto a entrambe le ragazze il supporto di un vocal coach, ma Maddalena ha declinato l’invito e si è buttata nel lip-sync. Arrancano i TodArisa (Raimondo Todaro e Arisa) che, dopo avere perso due Alessio nella prima puntata e Federica nella quarta, si ritrovano con due soli concorrenti. Ecco la situazione (aggiornata alla quinta puntata): • Squadra CuccaLo: Angelina Mango (cantante) Maddalena Svevi (ballerina) e Giovanni Cricca (cantante). Megan e Ndc eliminati nella prima puntata, Samu nella terza.

• Squadra RudyCele: Ramon Agnelli (ballerino), Isobel Fetiye Kinnear (ballerina) e Aaron, al secolo Edoardo Boeri (cantante). Nella seconda puntata, i due maestri hanno perso in un solo colpo Gianmarco e Piccolo G.

• Squadra TodArisa: sono rimasti in gara solo Mattia Zenola (ballerino) e Matteo Lucido, alias Wax (cantante). Nella puntata del 15 aprile è uscita Federica e in quella precedente Alessio, entrambi ballerini.