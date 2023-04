Amici, terza puntata serale: Samu unico eliminato: “Continuerò a inseguire i miei sogni”

Samuele Segreto è stato eliminato, Samu è l’unico a pagare il conto della terza puntata serale di Amici. La sua performance di danza al ballottaggio finale non ha convinto i giudici, che hanno scelto di salvare dall’eliminazione prima Ramon e poi Wax. Memorabile l’esibizione di Ramon, in perfetto stile classico, da vero étoile. È stata una serata senza colpi di scena quella andata in onda sabato 1° aprile, se non l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi all’inizio della serata: “In questa puntata ci sarà un solo eliminato”. E cosi è stato. “Ho dato tutto, non ho rimpianti. Continuerò a inseguire i miei sogni, perché la danza è il linguaggio dell’anima”, ha detto il 18enne con la passione per la danza e il teatro prima di lasciare la casa dove negli ultimi sette mesi ha condiviso emozioni importanti con i suoi compagni di avventura. “Fate tanti bei sogni e non arrendetevi mai”, è stato l’augurio degli attori comici Nuzzo e Di Biase, ospiti della terza puntata di Amici.

Samu: “La danza è il linguaggio dell’anima”

“Ho pianto perché mi sono emozionato, però sono felicissimo anche se vado a casa”. È iniziato così il colloquio finale tra Samu e Maria De Filippi, in attesa di scoprire l’infausto risultato del ballottaggio finale. “È stata un’esperienza che in pochi hanno la fortuna di vivere – ha continuato Samu – milioni di ragazzi fanno casting da tanti anni, inseguono un sogno e vorrebbero essere qui al posto nostro. Ho dato tutto, non ho rimpianti”. Le emozioni non sono mancate in questo lungo percorso di crescita artistica e personale. “Ho aperto il mio cuore”, ha confessato Samu, chiamato così per distinguerlo da Samuelino, altro concorrente di Amici 22, eliminati prima di arrivare al Serale. “Ho fatto cavolate, ma sono cresciuto tanto. Sono super grato agli insegnanti e ai ragazzi, con loro sono nati legami bellissimi. E poi la vita continua”. “Continuerò a inseguire i miei sogni”. È una frase bellissima che mostra la determinazione di questi ragazzi, che in sette mesi di studio e di sfide si sono entrati nel mondo dello spettacolo da protagonisti. “Quando sei entrato, eri indeciso se fare l’attore o il ballerino, E adesso?”, gli ha chiesto Maria. “Non vorrei mai scegliere – è stata la risposta di Samu – voglio vivere di arte. La danza è al primo posto, è indescrivibile quello che dà quello che sento quando ballo. La danza è il linguaggio dell’anima”.

Wax “O spacco o non ci rivediamo”

Conversazione molto intima tra Maria De Filippi e Wax, che per una manciata di interminabili minuti ha temuto di dover abbandonare il programma. “Ho conosciuto solo una persona così nella vita, hai detto parole che mi sono entrare dentro”, ha confessato Wax alla De Filippi. “Se esco, vuol dire che non ci rispecchiamo. Marì, diciamoci la verità: o spacco fuori o non ci rivediamo”. “Hai avuto un cedimento”, ha detto la conduttrice dopo l’esibizione finale di Wax, che ha concluso il brano ‘Mio fratello è figlio unico’ di Rino Gaetano con una lacrimuccia.

Il ballottaggio finale

Per la prima volta da quando è iniziato il Serale, al ballottaggio finale sono arrivate in tre: Samu, Wax e Ramon. Nessuna ha capito come abbia fatto Ramon a rischiare l’eliminazione, penalizzato dalla sfida della terza manche con Isobel e Aaron. Che l’esibizione di Ramon fosse stata la migliore lo aveva capito anche Isobel, il terrore di essere eliminata le si leggeva sul volto. Isabel ha conquistato i giudici con la sua solita energia, mentre Aaron si è distinto Fallin' di Alicia Keys. Non è piaciuta ai giudici la performance di Ramon, che ha danzato sulle note di ‘Grande Amore’ de Il Volo, che gli è costata il ballottaggio.

Celentano: “Maddalena sei una lagna”

Unica nota da segnalare in una puntata piatta è l’attacco durissimo sferrato da Alessandra Celentano a Maddalena, ormai diventato il suo bersaglio preferito. “Tu sei sempre una lagna, sei sempre lì a lamentarti”, è stata la prima stilettata contro una Maddalena inviperita, rossa in viso dalla rabbia. A difenderla è stato il suo insegnante, Emanuel Lo: "Sei offensiva con Maddalena, usi parole forti". E poi l’affondo finale nel guanto di sfida con Isobel, ribattezzata “sfida sensualità” dalla Cele, che ha creato una coreografia sexy alle sbarre nel tentativo di avvantaggiare la sua protetta, Isobel. Ma il gioco non ha retto e alla fine ha vinto Maddalena. Di fronte al giudizio estasiato di Malgioglio di fronte all’esibizione di Maddalena, la rabbia di Celentano: “Ho detto sensualità, non volgarità”.

Malgioglio: "Maria, mi romperò il femore"

La serata è iniziata con i tre giudici – Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè – alle prese con una prova di yoga, tra asana e scenette improbabili. "Maria, mi romperò il femore", è il grido di aiuto lanciato da Malgioglio, che sul finale di serata è perfino scivolato dalla sua odiatissima poltrona rossa: “Il velluto dell’abito mi ha fatto scivolare”. Pronti a raccogliere il malcapitato giudice da terra i due giovani colleghi.

I CuccaLo in svantaggio

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è la più penalizzata della stagione. L'eliminazione di Samu è stato un altro colpo basso per i due insegnanti, che nella prossima puntata si ritroveranno a gareggiare con tre concorrenti: Maddalena, la ballerina presa di mira da Alessandra Celentano, e i cantanti Angelina e Cricca. Nella prima puntata erano stati eliminati la ballerina Megan e il cantante NDG. Sono a quota tre anche la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Eliminati Gianmarco e Piccolo G nella seconda puntata, rimangono in corsa il cantante Aaron insieme ai due ballerini Ramon e Isobel. Nessuna eliminazione, finora, per i ragazzi dei prof. Arisa e Raimondo Todaro, che possono ancora contare sui ballerini Alessio e Mattia, ma anche sui cantanti Wax e Federica.

I punteggi finali del 1° aprile

• Prima manche: Mattia Zenzola batte Aaron; Isobel vince su Wax; Alessio stracciato da Aaron. Partita vinta 2-1 dalla squadra Zerbi-Celentano su Arisa-Todaro. • Vengono chiamati a esibirsi Wax, Federica e Alessio. Ad andare al ballottaggio finale è Wax. • Seconda manche: Isobel batte Maddalena; Angelina batte Aaron; Ramon vince su Samu nel guanto di sfida tra classico e hip hop. Partita vinta 2-1 dalla squadra Zerbi-Celentano su Cuccarini-Lo. • Samu va al ballottaggio, perdendo la sfida con Maddalena e Angelina. • Terza manche: Maddalena stravince su Isobel nel guanto di sfida sulla sensualità; Cricca batte Aaron. Partita vinta 2-0 dalla squadra Cuccarini-Lo su Zerbi-Celentano. • Nell’esibizione tra Isobel, Aaron e Ramon si salvano i primi due e il ballerino classico Ramon va al ballottaggio con Wax e Samu. • Nella sfida finale rientra in partita Ramon, Wax e Samu vanno al ballottaggio. Eliminazione definitiva per Samu.