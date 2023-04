Amici, Alessio eliminato della quarta puntata: cosa è successo

Alessio Cavaliere è l'eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 22. Ancora un ballerino, dopo le uscite di Samu, Gianmarco e Megan. Ora all'interno del talent show di Maria De Filippi rimangono quattro ballerini e cinque cantanti. L'uscita di Alessio ha "pareggiato i conti", visto che ora tutte e tre le squadre in gara hanno tre componenti.

Le squadre

Adesso sono nove i concorrenti rimasti in gara. Tre per ognuna della squadre protagoniste del talent show di Canale 5. Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel. Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena. Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica e Mattia.

Le polemiche

Non sono mancate anche in questa puntata discussioni fra professori – rigorosamente partite dagli insegnanti, visto che i concorrenti si dimostrano sempre molto aperti nei confronti delle critiche -: Arisa contro Lorella Cuccarini, la stessa Arisa contro Cricca – l’oggetto del contendere sono stati i duetti: il giovane concorrente e i suoi professori sono stati accusati di abusare di questa formula per valorizzare più Angelina rispetto e far “portare a casa il punto” a Cricca -, Arisa contro Rudy Zerbi, Michele Bravi contro Rudy Zerby. Quest’ultimo ha poi discusso anche con Wax. Insomma, i contrasti anche in questa quarta puntata si sono ritagliati un ruolo.

Il rito

Alessio e Mattia hanno rivelato il loro rito quotidiano: ogni giorno in casetta mangiano la stessa cosa. Ovvero latte e biscotti. Una curiosità che ha suscitato qualche tenero sorriso fra il pubblico.

Guanto di sfida fra i professori

Sensazionali Arisa e Raimondo Todaro: la cantante canta la sua “La notte” e il ballerino danza con la moglie Francesca Tocca e il pubblico apprezza davvero molto. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini invece hanno ballato su una canzone di Madonna, mentre il duo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi portano sul palco una scenetta dal tema “la macchina del tempo”. Vincono Arisa e Raimondo Todaro.

Premio Tim

Ad aggiudicarsi il premio Tim è, ironia della sorte, uno dei tre concorrenti che hanno rischiato l’eliminazione ovvero il ballerino Mattia.

Le lacrime

Non solo Mattia e gli altri concorrenti. A salutare in lacrime l’eliminato Alessio Cavaliere è stata anche Benedetta, ex allieva di Amici 22 e ora passata fra i professionisti per il Serale: “Mi sono affezionata tanto a Mattia quanto ad Alessio” ha commentato la ballerina.

Annalisa

Al termine della puntata c’è stato anche spazio per Annalisa. La cantante è tornata ad Amici per presentare il singolo ‘Mon amour’ appena uscito.