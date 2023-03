Giuseppe Giofrè giudice di Amici, com'era e come è diventato il ballerino

Giuseppe Giofrè con Maria De Filippi ai tempi di Amici 11 e con Jennifer Lopez oggi

Giuseppe Giofrè è il probabilmente il giudice di questa edizione di Amici che il grande pubblico conosce di meno. Mentre di Cristiano Malgioglio non servono presentazioni e Michele Bravi è un cantautore e performer noto tanto per la vittoria della settima edizione di X Factor quanto per le sue canzoni degli ultimi anni - ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 -, Giuseppe Giofrè non è così famoso.

Eppure è quel che si può identificare come un vero "amico di Maria", visto che il trentenne di Gioia Tauro non solo ha partecipato a un'edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, ma lo ha anche vinto. Era la stagione televisiva 2011-2012 e Amici viveva un'edizione ibrida: in gara c'erano da un lato cantanti e ballerini esordienti, dall'altro i big. Fra i cantanti aveva vinto Gerardo Pulli, che sarebbe finito presto nel dimenticatoio, mentre fra i ballerini a trionfare era stato Giuseppe Giofrè (che aveva vinto nonostante una frattura al naso che si era procurato proprio ballando). Che in Italia è sempre stato poco conosciuto fino ad oggi.

Giuseppe Giofrè con il naso fratturato ai tempi di Amici 11

La carriera di Giuseppe Giofrè ha preso una piega internazionale nel giro di poco tempo. Dopo una parentesi da cantante, chiusa prestissimo, Giofrè ha decisamente sfondato nel mondo della danza: dal tour di Taylor Swift fino a quelli con Jennifer Lopez, Britney Spears, The Weeknd, Paula Abdul, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Jason Derulo. Questi sono alcuni dei nomi di livello internazionale con i quali ha collaborato il ballerino italiano. Che ora torna ad Amici di Maria De Filippi con un curriculum che in pochi possono vantare. Un giudice di ballo decisamente esperto, che conosce anche produzioni internazionali. Un cambiamento di vita, ma anche fisico: nel 2011, a soli 18 anni, era un ragazzino tutto ciuffo e sogni. Oggi è un uomo nel pieno della forma e anche della maturità professionale.