Amici 22 Serale, le anticipazioni: eliminati, protagonisti e delusioni della prima puntata

I concorrenti del Serale di Amici 2023

Prima puntata del Serale di Amici e primi colpi di scena. Il Serale di Amici comincia oggi, sabato 18 marzo, con la prima puntata che è stata registrata un paio di giorni fa ed ecco che fioccano le indiscrezioni.

I concorrenti sono divisi, come ormai è consuetudine, in tre squadre.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Piccolo G, Aaaron, Ramon, Gianmarco e Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Ndg, Samu, Maddalena e Megan.

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

La ballerina australiana Isobel si conferma fra le favorite assolute per la vittoria già dalla prima puntata, dove sbaraglia gli avversari e conquista ben tre punti per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Deludono due dei cantanti favoriti: Angelina e Wax non riescono a conquistare neanche un punto rispettivamente per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e per la formazione di Arisa e Raimondo Todaro.

Il primo ballottaggio della puntata è fra Cricca, Maddalena e Megan e ad essere eliminata è proprio quest'ultima, che deve lasciare lo studio. Nella seconda partita sono Federica, Mattia e Wax a rischiare l'eliminazione ed è proprio la cantante a finire al ballottaggio. Insieme ad Ndg, che era a rischio insieme a Maddalena e Angelina. Chi fra Ndg e Federica ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi è stato comunicato in casetta: l'eliminato è Ndg.