Amici Serale, anticipazioni: eliminati, bacio e cosa è successo nella puntata del 25 marzo

Amici 22

Chi è Ellynora, la cantante 'massacrata' sui social per l'inno inglese prima della partita

Per approfondire:

Seconda puntata del Serale di Amici 22 e nuove eliminazioni. Dopo l'uscita la scorsa settimana del cantante Ndg e della ballerina Megan, sabato 25 marzo ecco una nuova eliminazione dolorosa nel talent show condotto da Maria De Filippi ogni sabato in prima serata su Canale 5. Anzi due eliminazioni: sino all'inizio della registrazione sembrava che si potesse tornare a una sola uscita e invece i concorrenti eliminati sono due.

Amici Serale, seconda puntata: eliminati, colpi di scena e contestazioni

Chi è Ellynora, la cantante 'massacrata' sui social per l'inno inglese prima della partita

Dopo l'eliminazione di Ndg e Megan, sono rimasti in gara tredici concorrenti. Le due perdite sono andate a colpire solo la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che sono passati da sei a quattro componenti. In rampa di lancio la formazione guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Piccolo G, Aaaron, Ramon, Gianmarco e Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Samu e Maddalena.

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

Continua la marcia di "adattamento" dei tre giudici durante quella che è la loro prima edizione insieme. Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè stanno piano piano trovando la giusta amalgama e già in questa puntata del Serale di Amici l'affiatamento fra i tre si è visto in maniera maggiore.

La settimana è stata animata dalla preparazione della puntata del Serale di sabato, ma anche dalla lite fra Wax e Aaron, per il nuovo Guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi all'allievo di Arisa. Una rivalità, quella fra Wax e Aaron, accesa dai due professori ma destinata a durare per tutto il Serale.

Gli scontri più accesi sono stati anche durante questa puntata quelli fra Wax e Aaron per il canto e fra Isobel e Maddalena per la danza.

Mentre durante la prima puntata del Serale ad essere ospiti di Maria De Filippi erano stati Pio e Amedeo, durante la seconda puntata è toccato all'attore Enrico Brignano allentare la tensione della gara.

A fare particolarmente scalpore è stato il bacio al termine di una coreografia fra Mattia e Benedetta, ex allieva della scuola di Amici e ora passata fra i professionisti per questa edizione del Serale. Un bacio di scena? Agli spettatori è sembrato trattarsi di un bacio vero e proprio e sono stati in molti a immaginare che fra i due ballerini ci sia ora più che una semplice intesa di scena.

A dover lasciare il programma per primo è il cantante Piccolo G. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano perde quindi il primo componente. Al ballottaggio vanno invece il cantante Cricca e il ballerino Gianmarco e ad essere eliminato è proprio Gianmarco. Esce indenne dalla seconda puntata del Serale di Amici, quindi, la squadra formata da Arisa e Raimondo Todaro. Il nome del secondo eliminato sarà comunicato sabato 25 marzo al termine della puntata del Serale in casetta.