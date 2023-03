Chi è Ellynora, la cantante 'massacrata' sui social per l'inno inglese prima della partita

La cantante Ellynora durante l'inno inglese

Napoli, 24 marzo 2023 - La cantante Ellynora è stata massacrata sui social dopo la sua esibizione dell'inno inglese prima della partita Italia-Inghilterra che si è giocata giovedì 23 marzo a Napoli.

Le espressioni sul volto della cantante erano già eloquenti, e si riflettevano bene nella reazioni dei calciatori rivelate dalle telecamere. Ma l'esplosione di critiche è arrivata poi via social. Non è bastato a indorare la pillola il 2-1 che la nazionale inglese ha rifilato all'Italia di Mancini. La pioggia di critiche per la sua versione di 'God save the King' ha convinto la cantante a scusarsi.

"Ho avuto un problema con l'auricolare"

Così Ellynora ha raccontato al Daily Mail: "È stato un tale onore essere invitato a cantare l’inno nazionale ed ero così entusiasta. Non avevo mai cantato niente del genere prima. Sono più un artista pop, ma in fondo c’era un problema sonoro. Avevo provato l’inno due volte il giorno prima della partita e poi la sera tre volte, ma quando si è trattato dell’esibizione vera e propria, ho avuto un problema con il mio auricolare. Avevo la musica nell’orecchio e poi si è fermata e poi è ricominciata, e l’ho sentita due volte, quindi significava che non ero sincronizzato ed è stato difficile per me recuperare. Ho davvero fatto del mio meglio per risolvere il problema, ma non c’era niente che potessi fare e sono così arrabbiato per questo. Stavo cercando di adattare il mio canto per raggiungere l’inno allo stadio, ma era troppo tardi". In effetti la tv ha rilanciato il bel volto di Ellynora mentre tormenta il suo auricolare, un'espressione di panico sul volto, mentre l'inno si sentiva a malapena.

Chi è Ellynora

Ellynora ha 29 anni, è nata a Roma ma è originaria di Napoli. Ha iniziato a studiare canto da ragazzina, a 14 anni, quattro anni più tardi la prima esibizione in pubblico. Poi la trasferta in America per perfezionarsi. Il suo brano più celebre è Zingara. Ha partecipato alla trasmissione Amici di Maria de Filippi.