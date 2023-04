Samu di Amici, dove lo abbiamo già visto

Il ballerino Samu è al ballottaggio con Wax alla terza puntata del Serale di Amici 22. Ma chi è Samu, all'anagrafe Samuele Segreto? Nato il 23 luglio 2004 a Palermo - ma vive a Monreale -, Samuele Segreto è uno talenti nella danza di questa edizione. Il motivo per cui sin dall'inizio del programma è stato chiamato "Samu" è per la presenza, sino a prima del Serale, di Samuelino, altro concorrente proprio nella danza.

A quasi diciannove anni, Samu ha già un curriculum di tutto rispetto e se vi sembra di averlo già visto prima di Amici 22 non vi sbagliate. Appassionato di karate e nuoto, il ballerino siciliano ha partecipato a tre film per il cinema - "In guerra per amore" di Pif nel 2015, "Il mio corpo vi seppellirà" di Giovanni La Parola nel 2018 e "Stranizza d'Amuri" di Beppe Fiorello nel 2021 - e due per la tv, ovvero "Mario Francese" di Michele Alhaique e "L'ora" di Piero Messina. Nel 2017 ha anche partecipato a "Nutcracker" a teatro a Bruxelles. Diversi anche gli spot televisivi ai quali ha preso parte.

Ma la sua storia più curiosa è il primato assoluto ad Amici. Samu è infatti l'unico ballerino concorrente ad aver partecipato a ben due edizioni da professionista ancora prima di diventarlo. Ad Amici 15 e Amici 16, infatti, è stato fra i professionisti. Per qualche esibizione, certo, ma pur sempre fra i professionisti. Un vero record, se si pensa che di solito all'interno del talent show di Maria De Filippi il percorso è inverso: prima si partecipa da concorrenti e poi semmai si arriva al professionismo.