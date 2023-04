Amici, Alessio Cavaliere: dove abbiamo già visto il ballerino

Alessio Cavaliere in ballottaggio con Mattia Zenzola nella quarta puntata del Serale di Amici 22. Una puntata dalla quale la squadra di Arisa e Raimondo Todaro è uscita con un componente in meno. E Raimondo Todaro con tanta tensione, visto che i due ballerini finiti in ballottaggio sono proprio due dei suoi prediletti ovvero Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. Entrambi possono essere a buon diritto definiti "creature" proprio di Raimondo Todaro. E' stato l'insegnante, infatti, tanto a volere la sostituzione del ballerino Samuel Antonelli con Alessio quanto a chiedere durante la precedente edizione un banco per Mattia, che non aveva potuto proseguire il percorso nel programma a causa di un pesante infortunio.

Alessio e Mattia legati a doppio filo, dunque. Ad andarsene durante la quarta puntata del Serale di Amici 22, quella di sabato 8 aprile, è stato però uno solo dei due. In attesa di conoscere il verdetto, ecco chi è Alessio Cavaliere. Nato a Napoli nel 2004, la sua specialità è l'hip hop. Stile di danza nel quale oggettivamente tocca spesso livelli di grande eccellenza. E' entrato a talent show decisamente avanzato, eppure il suo volto era già familiare a molti.

Il motivo? Alessio Cavaliere aveva già fatto capolino all'interno di Amici. Durante la passata edizione del talent show di Maria De Filippi, aveva infatti sfidato Guido Sarnataro. Quest'ultimo oggi lavora come ballerino in Romania, mentre nella scorsa edizione di Amici era stato uno dei protagonisti. Tanto da aver vinto anche la sfida proprio contro Alessio Cavaliere. Il ballerino partenopeo, tuttavia, prima di diventare concorrente di Amici 22 ha lavorato con altri due ballerini: nel 2022 ha collaborato con Andreas Muller e Dario Schirone, già concorrente dello stesso talent show.