Mattia di Amici: dove lo abbiamo già visto in tv

Mattia Zenzola è finito al ballottaggio insieme ad Alessio Cavaliere nella quarta puntata del Serale di Amici 22, salvandosi solo all'ultimo a scapito proprio di Alessio. Un ballerino contro l'altro in una sorta di lotta televisivamente fratricida. Sul conto di Mattia Zenzola le parole si sono sprecate in questi mesi: da intoccabile all'inizio di questa edizione del talent show di Maria De Filippi è stato poi messo in discussione soprattutto da Alessandra Celentano, che gli ha imputato una scarsa versatilità.

Dal canto suo, Raimondo Todaro non gli ha mai risparmiato incoraggiamenti nè critiche che potessero spronarlo a crescere e a migliorare. Ma chi è Mattia Zenzola? Nato a Bari il 15 gennaio 2004, lo stile in cui eccelle è quello della danza latinoamericana. Studia molto, e si vede. Tant'è che ottiene anche risultati di grande prestigio e vince numerose competizioni. Raimondo Todaro lo conosce e non esita a dare il proprio sì al suo ingresso ad Amici. Ma non Amici 22, bensì l'edizione precedente.

Mattia Zenzola, infatti, aveva già avuto un banco come allievo all'interno del talent show di Maria De Filippi. Ed era anche fra i ballerini più quotati. La sua amicizia con un altro ballerino, Christian, era stata un bell'esempio di solidarietà fra ragazzi. Poi però ecco l'infortunio. Un infortunio che avrebbe obbligato al riposo Mattia per diverse settimane. Estromettendolo di fatto da qualsiasi possibilità di partecipare al Serale. E così il ballerino è stato costretto a ritirarsi a metà febbraio 2022.

Lo stesso Raimondo Todaro aveva però chiesto, e ottenuto, che la sua avventura all'interno del talent show non si concludesse così. E quindi, facendo una deroga al regolamento di Amici che prevede che un concorrente possa partecipare a una sola edizione, ecco che per il ballerino di latinoamericano le porte del programma si sono spalancate di nuovo.