Amici Serale, Federica Andreani è l'eliminata dalla quinta puntata: “Vi voglio bene tutti”

È la cantante Federica Andreani, la parrucchiera autodidatta, a lasciare la casa di Amici. La 24enne è la concorrente eliminata nella quinta serata (la settima dall’inizio del Serale) costretta a lasciare il programma dopo un durissimo ballottaggio con Ramon. A scamparla è stato ancora Cricca, arrivato alla sfida finale provato dopo il crollo emotivo degli ultimi giorni e la crisi di pianto che ha costretto Maria De Filippi a interrompere la registrazione della puntata. Laconica, Federica esce di scena con poche parole: “Mi mancherete tanto – dice ai ragazzi – sono contenta di aver passato questi mesi insieme a voi. Vi voglio bene tutti”.

Maria: “Non è una sconfitta personale”

“Non è una sconfitta personale, è un programma televisivo. Esci tu Federica”. È stata glaciale come un fendente l’annuncio finale di Maria De Filippi. E racconta il dietro le quinte dei provini. “Il giorno prima dell’ammissione alla scuola mi dicono: Federica se ne vuole andare. Perché una arriva fino alla fine e poi lascia? Per un ragazzo? Mi sembri matta”, ricorda Maria De Filippi che, per convincere Federica a rimanere, ha giocato la carta del padre. È stata l’amicizia tra Federica e Angelina a prendere la scena dello sfogo nella casetta, nell’attesa del verdetto finale. “È molto bello vedere quando cantate voi due vedere una che applaude l’altra”, chiosa Maria. Cantava nella sua cameretta sognando il palco e ora l’ex parrucchiera Federica Andreani esce dal Serale da star. “Non farai più nessun altro lavoro e io mi metto in prima fila ad ogni tuo concerto”, è la promessa solenne di Benedetta Vari, la nuova ballerina di latinoamericano di Amici 22.

Trema Ramon: "Luce dopo tanta sofferenza"

“Mi sono sentito in una grande famiglia, come ho sempre desiderato. Sono sempre stato molto solo, invece essere qua è stata luce dopo tanta sofferenza. Tante lotte, tante battaglie. Sono riuscito a respirare un po’ di felicità. Spero che le persone con cui ho lavorato siano un po’ orgogliosi di me”. Tra risa e pianto, Isobel corre a consolare Ramon in attesa di scoprire il verdetto della quinta puntata del Serale di Amici.

Malgioglio: “Stasera ho tutti i pianeti contro”

“Stasera ho tutti i pianeti contro, mi girano intorno nel senso sbagliato”. Ha esordito così Cristiano Malgioglio, entrato in scena agghindato nel suo stile scenografico, tra asimmetrie e maniche a sbuffo rosso fuoco. Ed è stato quasi profetico, visto come è andata la quinta puntata di sabato 15 aprile. Ospite a sorpresa il versatile Francesco Cicchella (Mare Fuori), che si lancia in una sfilza di imitazioni, da Achille Lauro travestito da Cenerentola e Mahamood, fino al “grande pensatore napoletano” Gigi D’Alessio. A ricevere il gradimento più alto del Social Tim è Isobel. Chiude la puntata l’esibizione di Clara Soccini (Mare Fuori) con la canzone ‘Origami all’alba’.

Ballottaggio finale: la tensione è alle stelle.

“Cricca stai bene? Quando diventi muto mi devo sempre preoccupare. È normale che un ragazzo pianga, non toglie niente al tuo orgoglio e alla tua dignità. Niente di niente”. E Maria dà inizio al ballottaggio finale tra Cricca, Ramon e Federica. Dopo l’esibizione sul brano ‘Hold back the river’, Cricca scoppia a piangere: la tensione è talmente alta da spingere Maria a fermare la gara. “Hai stabilito che tu sei la mediocrità, ma non te l’ha mai detto nessuno – lo incoraggia Maria – è stata una settimana difficile”. Tocca a Ramon, sulle punte con Paquita. “Ce l’ho fatta a fare in equilibrio l’arabesque e sono felice”, commenta il ballerino a fine esibizione. Federica, che è stata sottotono per tutta la puntata, stupisce sul gran finale con Higher. Ma non basta: a rientrare in partita è Cricca. Ai giurati si stringe il cuore e lo salvano. Nuovo giro di giostra tra Ramon – che sfodera l’artiglieria pesante con il suo pezzo forte: il balletto – e Federica, che risponde con un suo brano inedito: Scivola. E incanta: standing ovation di Angelina e Arisa. E l'attesa al cardiopalma del verdetto finale.

Guanti di sfida

Temperamento, carisma e presenza scenica sono stati gli ingredienti del primo guanto di sfida, l’ennesima gara tra Maddalena e Isobel voluta da un’agguerrita Alessandra Celentano. “La competizione vi sta aiutando a crescere e rinforzarvi”, ha esordito una Cele sul piede di guerra, in un battibecco pepato con Emanuel Lo. Le due avversarie della stagione si sono misurate in un pezzo da musical, con un’opzione in più per mostrare carattere e talento: cantare il brano live, dopo un training con i vocal coach messi a disposizione dalla Celentano. Isobel ha accettato la sfida con coraggio, Maddalena non se l’è sentita e sceglie il ‘lip sync’. Strepitosa Isobel, osannata dai giudici. Da segnalare lo sguardo compiaciuto di Alessandra Celentano davanti alla bionda allieva, che ha ovviamente stracciato Maddalena.

Il secondo guanto si sfida chiama in causa la squadra di Arisa-Todaro che, alla provocazione dei CuccaLo con Angelina, rispondono con Federica. “È arrivata qui che era una ‘parrucchierina’ e ora è al livello di Angelina che è una vera star”, è la premessa di Arisa nel lanciare l’esibizione della 24enne romana. Travolgente Angelina in ‘New Rules’ dei Dua Lipa, stravince sull’avversaria. I duelli per il ballottaggio

I duelli a eliminazione

Prima sfida canora per i Cricca e Angelina, i due allievi dei CuccaLo si affrontano nel primi duello di serata. Cricca canta ‘Vieni da me’, ma non convince la giuria e va dritto al ballottaggio finale per l’eliminazione di puntata. Si salva Angelina con ‘California Dreamin’. Secondo duello vinto da Aaron con una versione soul di ‘If I ain’t got you’, talmente graffiante da spedire Ramon (Bring me to life) all’infuocata gara di fine serata. Ultima prova tra Wax e Federica, che va al ballottaggio finale con Cricca e Ramon.

Duello tra i prof

I CuccaLo abbandonano la carta della sensualità usata nelle prima quattro puntate e si misurano sull’emozione dell’amore conflittuale di ‘Je t’aime moi non plus’, con tanto di abbraccio sospeso nel vuoto, contro Arisa e Raimondo Todaro. “Pubblico estasiato”, sottolinea Maria su una cascata di applausi. Todaro si esibisce in un passo a due con la moglie Francesca Tocca, mentre Arisa emoziona con ‘I' te vurria vasà’. È tango per Cele e Zerby, alias Jennifer Pelelope e Richard Gere, tra un ‘ocho cortado’ e una ‘sacada’ nella sensualissima Santa Maria dei Gotan Project. Colpo a sorpresa: Zerby bravissimo con la controfigura. Ovviamente non c’è partita, superano il torneo a tre Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Prima manche

Difficile la sfida tra Ramon, che ha ballato sullo swing di ‘Sing, Sing, Sing’, e il duetto di Cricca e Angelina sulle note di Hola di Bioncè. Punto per il cantante romagnolo. Isobel avvolta da una cascata di pailettes blu esibisce sulle note di ‘One Night Only’ e affronta la grinta canora di Angelina Mango con una versione rivisitata di ‘Don’t go yet’. “Isobel fresca come una foglia di lattuga, Angelina stasera gli astri non sono con te”, commenta secco Malgioglio. “Isobel sei una ballerina sola, ma sembri un corpo di ballo”, gli fa eco Michele Bravi. E vince Isobel, che fa aggiudicare la prima manche alla squadra Zerby-Celentano. Escono sconfitti i CuccaLo, alias Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (punteggio 2-1).

Seconda manche

I ‘Cele-Zerby’ non si arrendono, nuovi colpi bassi per i CuccaLo. Aaron alza il tiro con ‘La cura’ di Battiato, “Ci vorrebbe una voce da grande interprete: per cantare questa canzone ci vuole emozione, bisogna essere adulti”, lo stronca Malgioglio. E Aaron scoppia in lacrime: “Mi sono messo in gioco, era una canzone difficilissima”. Maddalena risponde ballando sulla base di ‘My head and my heart’ e vince. Sfida a colpi di danza: performance con un passo a due in stile classico di Ramon sulla musica di ‘Il mio canto libero’ contro una vulcanica Maddalena che vince con la sua versione danzata de ‘Il mare d’inverno’ della Bertè. La squadra dei CuccaLo straccia Celentano e Zerby per 2-0.

Terza manche, Wax: 'Maria sei il sogno'

Maddalena a passo di danza sui grattacieli di New York con ‘Left Outside Alone’ di Anastacia, non riesce e superare Wax che stravolge il brano di Gaber, ‘Chiedo scusa se parlo di Maria’ con le sue ‘bande’ dedicate alla De Filippi. “Maria sei il sogno, sei la televisione, sei la realtà. Ti voglio bene, Maria mi hai cambiato la vita!”. E lei risponde battendosi il petto in segno di affetto. Decisiva l’interpretazione di ‘Quanno chiove’ di Pino Daniele cantata da Angelina – “Ci hai messo l’anima e il cuore”, dice Malgioglio. “Riscrivi le canzoni con la tua voce”, rincara la dose Bravi – che rade al suolo Mattia (Twist and Shout). Vincono i CuccaLo.

Squadre: la situazione aggiornata

Sono otto i concorrenti rimasti in gara al Serale di Amici, decisi a sfidarsi fino all’ultima nota in vista della finalissima del talent, spostata a domenica 14 maggio per non sovrapporsi all’Eurovision 2023. In svantaggio la squadra di Arisa e Raimondo Todaro, rimasta con due soli concorrenti in gara. Ecco la situazione aggiornata al 15 aprile 2023: • Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo Maddalena (ballerina) - Cricca (cantante) - Angelina (cantante)

• Rudy Zerbi e Alessandra Celentano Ramon (ballerino) - Isobel (ballerina) - Aaron (cantante)

• Arisa e Raimondo Todaro Mattia (ballerina) - Wax (cantante)