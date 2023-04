Amici Finale 2023, data spostata: quando va in onda e chi sono i favoriti

Andrà in onda domenica 15 maggio la super finale di Amici, l’ultima tappa del Serale verrà spostata di un giorno per non sovrapporsi con l’Eurovision Song Contest 2023. Non si terrà, quindi, sabato 14 maggio la puntata più attesa della stagione, almeno stando alle indiscrezioni circolate nell’ambiente nelle ultime ore. Troppa concorrenza negli ascolti con la gara canora che verrà trasmessa proprio quella sera su Rai Uno. Con gli occhi degli italiani puntati su Marco Mengoni – che ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Due vite’ e che quindi parteciperà di diritto all’Eurovision – Mediaset ha preferito spostare la finale per evitare il flop.

La finale: i favoriti

Erano 15 i ragazzi arrivati al Serale di Amici, l’ultimo miglio decisivo per il talent di Maria De Filippi. Nella quinta puntata in onda sabato 15 aprile, la formazione dei giovani artisti in gara è già stata falciata da sei eliminazioni. Sono nove i concorrenti rimasti in gara: i quattro ballerini Maddalena, Ramon, Isobel e Mattia; i cinque cantanti Cricca, Angelina, Aaron, Federica e Wax. Sabato sera vedremo chi resisterà all’implacabile giudizio del trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Le superfavorite della stagione sono due concorrenti della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: la cantante Angelina e la ballerina Isobel, in perenne competizione con la sua antagonista ‘buona’ Maddalena. Per i bookmaker, a un mese dalla finale il quadro è già chiaro: Angelina resiste in cima alla lavagna del vincente a una quota compresa tra 1,70 e 1,85 su Planetwin365 e Scommessemania, ma si riduce il distacco con la ballerina Isobel, che oscilla tra 2,55 e 2,75. E, mentre Angelina e Isobel si contendono il gradino più alto del podio, buone probabilità di arrivare nella rosa dei vincitori ci sono anche per Aaron (squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) – dato al terzo posto con una quotazione che oscilla tra il 5,25 e 6,50 – e Wax (squadra Arisa e Raimondo Todaro) dato a 7 per il secondo posto. Isobel tiene posizione e, se i pronostici venissero confermati, la stagione di quest’anno porterebbe una novità ad Amici: la lunga sequela di cantanti eletti campioni di Amici potrebbe essere presto spezzata per fare posto alla bravissima ballerina.