Nathaly Caldonazzo, perché é nota e cosa c’entra con l’Isola dei Famosi

Nathaly Caldonazzo, il cui vero nome è Nathalie Caldonazzo, è fra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023. Se vi chiedete dove potete averla vista, vi rispondo subito: all'Isola dei Famosi. Lei in questo reality game è di casa, può essere realmente definita la regina dell'isola. Nathaly Caldonazzo è infatti alla terza partecipazione all'Isola dei Famosi. Non ha mai vinto, quindi si può immaginare che possa continuare a partecipare a oltranza.

Per cosa è famosa Nathaly Caldonazzo? Sostanzialmente per la sua partecipazione a numerosi reality show - Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, ma anche Temptation Island al centro di quella che può a buon diritto essere definita una relazione tossica - e poi soprattutto per la sua storia d'amore con l'attore Massimo Troisi, al fianco del quale è rimasta sino alla di lui scomparsa. Le sue partecipazioni a film e programmi televisivi non sono mai state particolarmente indimenticabili, diverso è invece con il teatro dove è molto apprezzata.

Protagonista di numerosi spettacoli teatrali, è un vero animale da palcoscenico. Ora sarà interessante cercare di capire cosa Nathaly Caldonazzo, 54 anni di Roma, riuscirà a dare al pubblico e agli altri naufraghi in questa edizione dell'Isola dei Famosi.