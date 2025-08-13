Ferragosto a due facce: irrompono i temporali. Spunta una data per la fine del caldo

Roma, 13 agosto 2025 – Fa un certo effetto sentire che l’Italia è più calda del Maghreb, con Milano che ieri ha toccato i 37°C superando Algeri e Tunisi. Rassegniamoci: sarà caldo estremo anche a Ferragosto e per qualche giorno ancora. L'anticiclone africano Caronte non intende mollare la presa sull’Italia, si boccheggia da Nord a Sud. E non va meglio sul resto d’Europa, dove il flusso di aria calda sta portando anomalie termiche soprattutto sulla parte centro-occidentale, con temperature fino a 12 gradi sopra la media in Francia. Nei prossimi giorni la bolla calda si sposterà verso est, prima sull'Europa centrale e poi sulla Penisola Balcanica con anomalie termiche anche di 10 gradi. Ma già centinaia di stazioni hanno registrato valori storici per il mese di agosto, con picchi fino a 45,5° a Badajoz in Spagna e 43° in Francia (valore raggiunto e superato per 3 giorni consecutivi). Il caldo si è fatto sentire anche in quota, con massime di 32,2° a Navacerrada, a 1900 metri di altitudine. Superati i 43° anche in Albania e 41° in Grecia.

Caldo afoso e temporali a Ferragosto

Temperature roventi al mattino e temporali pomeridiani

Ma torniamo all'Italia, fino a Ferragosto è previsto caldo intenso con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media, che porteranno le massime a sfiorare i +40° sia nelle zone interne del Centro-Sud che in Pianura Padana e con notti tropicali.

L’aria fresca in quota presente sul Mediterraneo centrale favorirà però anche lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi, in Appennino e nei settori interni del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. Per Ferragosto prevista una maggiore instabilità sulle regioni meridionali, con possibilità di violente precipitazioni tra Sicilia e Calabria. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano caldo intenso sul Mediterraneo per tutto il weekend, fino a domenica 17 agosto, mentre a seguire è possibile un aumento dei massimi di pressione verso le alte latitudini, favorendo la discesa di aria più fresca dai quadranti nord-orientali anche sull’Italia con temperature che si riporterebbero su valori più vicini alle medie del periodo.

Le regioni più bollenti, fino a 40° in Puglia

Il caldo si farà sentire soprattutto sulle pianure del Nord, in Toscana e Lazio, in Puglia e su Sicilia e Sardegna. Previste temperature intorno ai 35-36° anche in città come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Foggia. Isolate punte di 40° nel Tavoliere delle Puglie. Mentre sulle due isole principali la colonnina di mercurio si attesterà sui 34-35°. A causa del passaggio di aria più instabile in quota saranno possibili dei temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi e sulle zone interne del Centro Sud. Secondo i meteorologi qualche cella potrebbe sconfinare fin sulle coste specie su basso Lazio, Campania e Calabria. Vista la tantissima energia potenziale in gioco dovuta al grande caldo, non sono da escludere locali grandinate.

Quando finirà il caldo estremo?

Per la fine del grande caldo dovremo attendere almeno fino al 21-22 di agosto, quando un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa investirà prima il cuore del Vecchio Continente e poi toccherà parte dell’Italia. In questo caso potrebbero verificarsi forti temporali, con il rischio di eventi estremi, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse.