Ludovico Peregrini, addio al Signor No di Rischiatutto: quando la vita era tutta un quiz

Milano, 9 agosto 2025 – Quell’appellativo, ‘Signor No’, non se lo meritava proprio, Ludovico Peregrini. Il leggendario collaboratore di Mike Bongiorno è morto ieri in Bretagna (la moglie Nicou è bretone) a 82 anni. Era nato a Como nel 1943. Lascia due figlie. La definizione (guadagnata perché applicava al millimetro il regolamento, contrastando spesso le richieste di compromesso di Mike) non se la meritava, perché Ludovico Peregrini era una delle persone più gentile, calme, serene ed empatiche della tv italiana (ce ne sono poche).

La sua tranquillità olimpica contrastava con il carattere di Mike, grandissimo professionista che però poteva avere cinque minuti di manifestazioni verbali puntute (chi scrive ne sa qualcosa). Forse per questa dialettica hanno lavorato così tanto e così a lungo insieme.

Da ‘Rischiatutto’ nel 1970 a ‘Scommettiamo?’, ‘Flash’ e poi, in Fininvest, Bis, Superflash, Telemike, La ruota della fortuna, il Festival di Sanremo del 1997. Aveva lavorato anche per Gerry Scotti, al ‘Milionario’. E pensare che la sua carriera era invece iniziata con Pippo Baudo: cooptato, ancora studente, per ‘Settevoci’. Peregrini amava la televisione, ma soprattutto amava i personaggi che animavano le trasmissioni di Mike: da Massimo Inardi, esperto di musica e parapsicologia, a Giuliana Longari (a proposito, la battuta ornitologica non è mai stata dimostrata). Amava anche i libri: classicista di studi, manovrava con freschezza un sapere enciclopedico, e d’altronde non avrebbe potuto essere altrimenti visto che, nella sua carriera, aveva preparato oltre centomila domande per i quiz. Se gli chiedevano quale fosse la domanda di cui avrebbe voluto sapere la risposta, diceva che gli sarebbe interessato comprendere il senso della vita.

Se avesse potuto salire sulla macchina del tempo, sarebbe tornato alla resurrezione di Gesù, «per capire quello che è successo davvero». Ludovico Peregrini era più, o forse meno, o forse diverso, da un autore televisivo come si intende oggi.

A mano a mano che la storia della tv italiana si srotolava davanti a lui, era stato capace di adattarsi ai tempi nuovi. Con sofferto, ma nascosto rammarico, dovette rendersi conto che gli Inardi, capaci di una cultura universale, si erano estinti. Restavano sì profondi conoscitori della Juventus, del cinema italiano, del termonucleare, ma nessuno che avesse un compendio vasto come i campioni del Rischiatutto. «Oggi i concorrenti sanno tutto del presente, qualcosa del futuro, e niente del passato». Per lui, uomo d’altri tempi, gentile e cortese, colto e intelligente, era una realtà melanconica a cui purtroppo bisognava arrendersi.