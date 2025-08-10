Pikkolomini da Carlo Verdone al ritorno alla musica, sognando Zero e Baglioni

Roma, 10 agosto 2025 – I mille volti di Alessandro Perfetti. Attore, cantautore e musicista: Pikkolomini, questo è il suo nome d’arte, è un artista “dal multiforme ingegno” per scomodare Omero. Il suo ultimo singolo, ‘Bella di chi sei’, riporta chi lo ascolta in atmosfere un po’ alla ‘50 Special’.

Alessandro, quando hai capito di essere un artista?

"Quando ero piccolo. Andavo a Roma alla scuola San Leone Magno, alle elementari avevamo il maestro di canto, facevamo le recite e io ero sempre il più bravo, mi facevano cantare da solo. Sentivo di avere qualcosa di speciale, che la musica mi faceva stare bene”.

E al cinema? Sei arrivato a lavorare con Carlo Verdone, come è andata?

"Ho studiato molto, poi tramite amici comuni ho conosciuto Carlo e ho lavorato con lui (nei film ‘L’amore è eterno finché dura’, ‘Il mio miglior nemico’, ‘Grande, grosso e Verdone’, ‘Io, loro e Lara’, ‘Posti in piedi in paradiso’, ‘Sotto una buona stella’ e ‘L’abbiamo fatta grossa’, ndr). A Roma Francesco Totti è l’ottavo re, lui è il nono. E’ stato un grande onore”.

Cosa ti ha insegnato?

“Ho imparato tanto da Carlo, ma in particolare l’umiltà. La sua umiltà è incredibile, ti chiede se ti piacciono le scene e se vuoi aggiungere qualcosa di tuo. E’ molto empatico e sa ascoltare, se la tua aggiunta lo convince la inserisce anche se non era nel copione”.

Come nascono le tue canzoni?

“Scrivo con Zorama, uno degli ultimi autori di Mina, e Davide Matrisciano. Tutto è fatto di attimi e spesso capita che ci chiamiamo anche di notte per condividere idee o suggestioni”.

La collaborazione dei tuoi sogni con chi sarebbe?

“In Italia senza dubbio con Renato Zero e Claudio Baglioni. All’estero il mio grande sogno sarebbe stato lavorare con George Michael”.

Sei stato lontano per tanti anni e ora sei tornato. Cos’è la musica per te?

"Ho dovuto staccare perché quella di arrivare al pubblico era diventata un’ossessione. Sono stato lontano dalla musica, ma questo mi ha fatto stare malissimo anche fisicamente e sono dovuto tornare. Questo perché per me la musica è un bisogno”.

Progetti futuri?

“A ottobre uscirà un altro singolo. Credo molto in questo progetto e voglio far sentire la mia musica a più persone possibili”.