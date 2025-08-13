Raoul Bova deposita il marchio occhi spaccanti, mossa a sorpresa (e scacco al gossip)

Roma, 13 agosto 2025 – Dopo settimane di gossip, meme virali, tormentoni social e ironia al vetriolo, Raoul Bova passa al contrattacco. E lo fa non solo per le vie legali con il ricorso al Garante per la privacy (che ha aperto un’istruttoria per accertare eventuali violazioni della privacy) e con l’incarico all’ex suocera, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che lo segue nella separazione dalla compagna Rocío Muñoz Morales e nell'affidamento dei figli. L’ultima mossa per mettere a tacere il gossip dell’estate, coglie tutti di sorpresa (ed è certo che dietro ci sia la regia dell’ex suocera): l’attore romano ha depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi pronunciate nel messaggio vocale inviato alla modella Martina Ceretti e diffuso da Fabrizio Corona, diventando virale.

Raoul Bova

Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti

E così gli ormai famosi ‘occhi spaccanti’ di Raoul Bova potrebbero presto diventare un marchio registrato. Una mossa che nelle intenzioni del noto attore romano dovrebbe contribuire a frenare la circolazione degli audio finiti al centro dello scandalo: quei messaggi vocali su WhatsApp, diffusi come presunta arma di ricatto, che da settimane alimentano le cronache di gossip.

L'espressione, diventata un tormentone su TikTok e Instagram, è stata registrata sia nella sua forma integrale sia nella sola versione ‘occhi spaccanti’. Le domande all’Ufficio Brevetti coprono un'ampia gamma di settori: cosmetici, cartoleria, calzature, abbigliamento, prodotti alimentari e alcolici, oltre a servizi di consulenza e di telefonia. Dal database dell'Uibm emerge che il legale rappresentante è l'avvocata Michela Carlo, che fa capo – guardacaso – allo studio Bernardini De Pace. “È semplicemente un modo, come tanti, per far cessare la diffusione dei video” si limita a dichiarare la legale all'Adnkronos, spiegando così le ragioni alla base della scelta di depositare i marchi, la cui domanda è attualmente in fase di esame.

Una decisione probabilmente maturata con la constatazione dell’onda eccezionalmente lunga del gossip e per evitare ulteriori speculazioni. Subito dopo l'esplosione dello scandalo, secondo indiscrezioni di stampa, Bova avrebbe valutato di intraprendere un'azione legale contro Ryanair e il Napoli Calcio, che sui social avevano utilizzato in chiave ironica gli audio al centro della vicenda.