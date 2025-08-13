Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Cronaca
Raoul Bova deposita il marchio occhi spaccanti, mossa a sorpresa (e scacco al gossip)
13 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Raoul Bova deposita il marchio occhi spaccanti, mossa a sorpresa (e scacco al gossip)

Su consiglio dell’avvocato Bernardini De Pace, che lo segue nella causa di separazione da Rocío Muñoz Morales, l’attore ha presentato all'Ufficio Brevetti due richieste di registrazione con le frasi del messaggio inviato alla modella Ceretti

Raoul Bova deposita il marchio occhi spaccanti, mossa a sorpresa (e scacco al gossip)
Roma, 13 agosto 2025 – Dopo settimane di gossip, meme virali, tormentoni social e ironia al vetriolo, Raoul Bova passa al contrattacco. E lo fa non solo per le vie legali con il ricorso al Garante per la privacy (che ha aperto un’istruttoria per accertare eventuali violazioni della privacy) e con l’incarico all’ex suocera, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che lo segue nella separazione dalla compagna Rocío Muñoz Morales e nell'affidamento dei figli. L’ultima mossa per mettere a tacere il gossip dell’estate, coglie tutti di sorpresa (ed è certo che dietro ci sia la regia dell’ex suocera): l’attore romano ha depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi pronunciate nel messaggio vocale inviato alla modella Martina Ceretti e diffuso da Fabrizio Corona, diventando virale.

Raoul Bova

Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti 

E così gli ormai famosi ‘occhi spaccanti’ di Raoul Bova potrebbero presto diventare un marchio registrato. Una mossa che nelle intenzioni del noto attore romano dovrebbe contribuire a frenare la circolazione degli audio finiti al centro dello scandalo: quei messaggi vocali su WhatsApp, diffusi come presunta arma di ricatto, che da settimane alimentano le cronache di gossip.

L'espressione, diventata un tormentone su TikTok e Instagram, è stata registrata sia nella sua forma integrale sia nella sola versione ‘occhi spaccanti’. Le domande all’Ufficio Brevetti coprono un'ampia gamma di settori: cosmetici, cartoleria, calzature, abbigliamento, prodotti alimentari e alcolici, oltre a servizi di consulenza e di telefonia. Dal database dell'Uibm emerge che il legale rappresentante è l'avvocata Michela Carlo, che fa capo – guardacaso – allo studio Bernardini De Pace. “È semplicemente un modo, come tanti, per far cessare la diffusione dei video” si limita a dichiarare la legale all'Adnkronos, spiegando così le ragioni alla base della scelta di depositare i marchi, la cui domanda è attualmente in fase di esame.

Una decisione probabilmente maturata con la constatazione dell’onda eccezionalmente lunga del gossip e per evitare ulteriori speculazioni. Subito dopo l'esplosione dello scandalo, secondo indiscrezioni di stampa, Bova avrebbe valutato di intraprendere un'azione legale contro Ryanair e il Napoli Calcio, che sui social avevano utilizzato in chiave ironica gli audio al centro della vicenda.

