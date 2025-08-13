Israele, pronta l’offensiva su Gaza: via libera dell’esercito israeliano

Tel Aviv, 13 agosto 2025 – Malgrado la sua netta opposizione all’occupazione di Gaza City – ritenuta controproducente e forse anche una “trappola” che potrebbe favorire Hamas – il capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale Eyal Zamir, si è piegato ieri al volere del gabinetto di sicurezza di Netanyahu. E, secondo il portavoce militare, “ha approvato il concetto principale dei piani di attacco a Gaza”.

Prime operazioni offensive “sono già state lanciate nel rione Zeitun” di Gaza City. Ma Zamir – impegnato in un braccio di ferro col ministro della Difesa, Israel Katz, figura di spicco nel Likud – ha anche fatto comprendere al governo che per realizzare quei piani nella loro completezza saranno necessari tempi lunghi: “Occorre elevare l’operatività delle forze, organizzare un nuovo richiamo di riservisti, concedere pause di riposo ad altre forze”. Diversi ministri affermano di aver perso fiducia nella sua persona e, secondo Haaretz, il generale ha la sensazione che Netanyahu, presto o tardi, sia intenzionato a rimuoverlo così come è accaduto al suo predecessore, Herzi Ha-Levy.

Intanto l’Idf si prepara comunque a quella che secondo il governo dovrebbe essere la “offensiva decisiva” contro Hamas. Netanyahu sperava di vedere un attacco in grande stile su Gaza City a partire dal 7 ottobre, nel secondo anniversario del massiccio blitz di Hamas, ma dovrà forse prepararsi a un rinvio. Prima occorre indurre 1,2 milioni di palestinesi ad abbandonare l’agglomerato urbano di Gaza City e a spostarsi verso attendamenti in aree di accoglienza nel sud della Striscia, dove peraltro non esistono strutture per loro né nuovi centri di distribuzione di alimentari. A rendere più complessi ancora i piani vi è la considerazione che questi potrebbero mettere in pericolo la vita degli ultimi ostaggi israeliani ancora vivi.

Duri bombardamenti sono avvenuti ieri in varie zone della Striscia e fonti locali calcolano che i morti siano stati 81, parte dei quali nei rioni Zeitun e Tel al-Hawa. A nord di Gaza City un drone militare ha ucciso miliziani Hamas che scortavano un convoglio di camion di aiuti di cui avevano preso il controllo. Ma all’orizzonte della popolazione si sta profilando un nuovo temibile nemico.

A denunciarlo è stata la rivista medica The Lancet secondo cui dalle analisi condotte nell’ospedale Ahli su 1300 pazienti fra il novembre 2023 e l’agosto 2024 sono emersi batteri resistenti ad antibiotici. Si tratta di uno sviluppo allarmante che va ad aggiungersi a quelli dei giorni scorsi relativi agli estesi livelli di denutrizione acuta. “La comunità medica internazionale ha il dovere di agire e di affrontare questa crisi” afferma The Lancet. Fra i rischi vi sono complicazioni di normali infezioni, che potrebbero comportare anche amputazioni o la morte. “L’invasione israeliana va fermata – sostiene la rivista – altrimenti il fardello delle infezioni rischia una escalation”. Vanno inoltre annullate “le restrizioni all’ingresso di forniture mediche essenziali”.

Nel frattempo nel Sud Sudan è giunta la vice-ministra degli esteri israeliana Sharren Haskel. Oltre a diversi piani di aiuti israeliani al Paese africano, Haskel intendeva anche esaminare la possibilità di accoglienza per i palestinesi disposti a sfollare da Gaza. Ma il ministero degli esteri locale ha precisato che “la repubblica del Sud Sudan respinge piani del genere”. Trattative sono in corso anche con Indonesia, Somaliland, Uganda e Libia.