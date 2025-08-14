Giovedì 14 Agosto 2025
Pierfrancesco De Robertis
Esteri
14 ago 2025
PIERFRANCESCO DE ROBERTIS
Esteri
Leader europei alla prova dell’unità

Dalla Striscia di Gaza all’Ucraina

Da sinistra Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Mark Carney, Donald Trump, Keir Starmer Friedrich Merz al G7 di Alberta, Canada (Ansa)

Roma, 14 agosto 2025 – La cosa positiva della videocall tra Trump e gli europei alla vigilia del vertice di domani in Alaska è che i leader europei hanno ritrovato tra loro un minimo di unità, come era accaduto ultimamente per la condanna alla politica di Netanyahu a Gaza. E non è stata un’unità banale. Il messaggio ha avuto come destinatario Donald Trump ed è stato molto semplice: non fare accordi sulla testa dell’Ucraina e quindi dell’Europa senza l’Ucraina e l’Europa. Che è poi quello che tutti temono, o pensano, in omaggio a una vecchia massima della diplomazia secondo cui quando non sei invitato a un tavolo allora sei nel menù.

Il punto dolente del messaggio è però che gli appelli non bastano più. E lo dimostrano gli affondi di questi giorni dell’esercito russo, con un forcing mai registrato dal 2022. Si tratterà quindi di capire che cosa gli europei sono davvero disponibili a mettere sul piatto se, come è possibile, Trump se ne infischierà delle richieste Ue emerse nella videocall di ieri. Che cosa accadrà se il presidente Usa baratterà il futuro di Kiev con un accordo sull’Artico o una nuova politica russa più dura con la Cina? Saremo disposti noi ad assumerci sulle nostre sole spalle il costo di una intera difesa dell’Ucraina?

L’Unione europea è a un tornante decisivo della sua storia, perché pensata per i tempi di pace si trova ad affrontare un’epoca in cui i rapporti tra Stati sono tornari a definirsi con la forza, che la Ue non è disposta e forse non sa neppure a usare. In Ucraina come per Gaza firmano documenti ma poi tutto resta lì. Gli altri lo sanno, e ne approfittano. Occorre invece prendere contatto con la realtà, cominciando col rendersi finalmente conto che gli Usa di Trump condividono con Putin l’obiettivo di indebolire e dividere la Ue. La premier Meloni ancora ieri è tornata a dire che occorre lavorare "insieme al presidente Trump", ma siamo sicuri che lavorare con chi ti vuole affossare sia una strategia intelligente?

UcrainaUnione Europea