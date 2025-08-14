Leader europei alla prova dell’unità

Roma, 14 agosto 2025 – La cosa positiva della videocall tra Trump e gli europei alla vigilia del vertice di domani in Alaska è che i leader europei hanno ritrovato tra loro un minimo di unità, come era accaduto ultimamente per la condanna alla politica di Netanyahu a Gaza. E non è stata un’unità banale. Il messaggio ha avuto come destinatario Donald Trump ed è stato molto semplice: non fare accordi sulla testa dell’Ucraina e quindi dell’Europa senza l’Ucraina e l’Europa. Che è poi quello che tutti temono, o pensano, in omaggio a una vecchia massima della diplomazia secondo cui quando non sei invitato a un tavolo allora sei nel menù.

Il punto dolente del messaggio è però che gli appelli non bastano più. E lo dimostrano gli affondi di questi giorni dell’esercito russo, con un forcing mai registrato dal 2022. Si tratterà quindi di capire che cosa gli europei sono davvero disponibili a mettere sul piatto se, come è possibile, Trump se ne infischierà delle richieste Ue emerse nella videocall di ieri. Che cosa accadrà se il presidente Usa baratterà il futuro di Kiev con un accordo sull’Artico o una nuova politica russa più dura con la Cina? Saremo disposti noi ad assumerci sulle nostre sole spalle il costo di una intera difesa dell’Ucraina?

L’Unione europea è a un tornante decisivo della sua storia, perché pensata per i tempi di pace si trova ad affrontare un’epoca in cui i rapporti tra Stati sono tornari a definirsi con la forza, che la Ue non è disposta e forse non sa neppure a usare. In Ucraina come per Gaza firmano documenti ma poi tutto resta lì. Gli altri lo sanno, e ne approfittano. Occorre invece prendere contatto con la realtà, cominciando col rendersi finalmente conto che gli Usa di Trump condividono con Putin l’obiettivo di indebolire e dividere la Ue. La premier Meloni ancora ieri è tornata a dire che occorre lavorare "insieme al presidente Trump", ma siamo sicuri che lavorare con chi ti vuole affossare sia una strategia intelligente?