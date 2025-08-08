Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
8 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
‘Ballando con le Stelle’, da Barbara D’Urso a Marcella Bella: chi sono i primi sei concorrenti della prossima edizione

Si prevedono scintille con la giuria nel talent show del sabato di Raiuno condotto da Milly Carlucci

Roma, 8 agosto 2025 - Un’estate calda alla quale seguirà un autunno rovente, perlomeno nella Prima serata del sabato di Raiuno. I concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’ la cui partecipazione è stata ufficializzata a oggi, venerdì 8 agosto, sono sei e almeno un paio di loro promettono scintille. Basti pensare che due delle concorrenti che si presenteranno davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto rispondono ai nomi di Marcella Bella e Barbara D’Urso. Rispettivamente una cantante e una showgirl che non le hanno mai mandate a dire.

L’andamento della loro partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ è già scritto: un avvio soft, con tanto di bagno d’umiltà e accettazione dei consigli dei giudici e poi, dopo qualche puntata di “rodaggio” uno “scatto” più polemico e pungente. A proposito, chissà come saranno accolte Marcella Bella e Barbara D’Urso dalla giuria e come risponderanno alle loro provocazioni e critiche.

I concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’ confermati a oggi sono Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. La partecipazione di Barbara D’Urso era nell’aria da quasi un anno anche perché già nella passata edizione, quando la conduttrice aveva partecipato al talent show di ballo condotto da Milly Carlucci in qualità di “Ballerina per una notte”, tutta la giuria era rimasta entusiasta dalle capacità di danzatrice di Carmelita: “Saresti la concorrente perfetta”. Appunto. 

Anche perché, va sottolineato, quello di Barbara D’Urso – e delle polemiche che si porta dietro, non va dimenticato – è un nome ancora di grande richiamo nel mondo televisivo. E “richiamo” per la Prima serata di Raiuno vuol dire un concetto solo: picchi di share.

