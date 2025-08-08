Alessandra Amoroso si sposa: la proposta di matrimonio di Valerio Pastore

Lecce, 8 agosto 2025 – Chiusura del tour col botto… e con le lacrime per Alessandra Amoroso. La cantante salentina ha chiuso ufficialmente il ciclo di concerti estivi ieri alle Cave del Duca di Lecce per l’Oversound Music Festival e lo ha fatto come di certo non avrebbe mai immaginato. Anzi, a farle concludere il tour con un’emozione infinita oltre quelle che il suo pubblico le ha regalato durante gli ultimi mesi è stato il compagno Valerio Pastore. Il quale al termine del concerto si è inginocchiato davanti a lei e le ha posto la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”.

Il “sì” di Alessandra Amoroso alla proposta di matrimonio del compagno è arrivato, chiaramente, in un mare di sorrisi e lacrime.

Un momento d’oro per la cantante di Galatina, la quale ha prima scoperto di essere incinta – “Ad essere a conoscenza del mio segreto durante il Festival di Sanremo, quando ancora nessuno sapeva della gravidanza, è stata Serena Brancale” ha raccontato la stessa Alessandra Amoroso –, poi ha vissuto un’estate di concerti con il pancione – Penelope, ovvvero la piccola “Penny”, dovrebbe nascere a settembre – e ora ecco la proposta di matrimonio da parte del compagno.

Un matrimonio che vivranno entrambi da neogenitori.