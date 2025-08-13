Trump rassicura Zelensky: “Nessun accordo senza il suo ok, tregua subito o conseguenze gravi”

Roma, 13 agosto 2025 – Trump l’imprevedibile. Il presidente americano ieri ha partecipato a una call con Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. E se fino a due giorni fa sembrava più interessato a parlare con Vladimir Putin, ha definito la conversazione “da 10”, lodandoli come “persone fantastiche” e avvertendo che, se il numero uno del Cremlino non fermerà la guerra, ci saranno “gravi conseguenze”.

Quello in programma il 15 agosto in Alaska sarà, per Trump, un incontro “preparatorio” per favorire un successivo vertice con Putin e Zelensky “al quale parteciperò anch’io, se vorranno”. Zelensky è intervenuto da Berlino, ospite del cancelliere Friedrich Merz. Il tycoon ha ammesso di non sapere quanto margine abbia: “Non credo di poter convincere Putin a non bombardare i civili, perché l’ho già fatto e lui ha continuato a lanciare missili”. Propositivo il vicepresidente J.D. Vance, convinto che gli Usa potranno riportare la pace in Europa.

Secondo Axios, però, Trump – pur irritato con Putin – avrebbe messo in conto una cessione di territori. Gli europei si sono detti soddisfatti per le rassicurazioni sul fatto che nessuno scambio di territori possa avvenire senza decisione di Kiev.

Il muro europeo

Al netto dell’Ungheria, i principali leader Ue restano schierati con l’Ucraina. Merz e Macron hanno ribadito che Kiev dovrà essere presente a ogni incontro di alto livello, sono escluse cessioni territoriali e veti sul diritto di difesa, e serviranno garanzie per evitare nuovi attacchi. Macron vuole che l’eventuale vertice Putin-Zelensky si tenga in Europa. Alexander Stubb ha parlato di “riunione eccellente”. Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di lavorare con Washington per “una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina”.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha elencato tre punti condivisi da Trump: cessate il fuoco, esclusività di Kiev nei negoziati che la riguardano, e cooperazione Usa-Ue per la sicurezza post-bellica. Macron ha precisato: “Vogliamo che tutto ciò che riguarda l’Ucraina venga discusso con l’Ucraina”. Merz ha aggiunto che Kiev è pronta a discutere di questioni territoriali, ma “il riconoscimento legale dell’occupazione russa non è in discussione”. Zelensky ha ribadito che Mosca non può imporre veti su ingresso in Ue o Nato.

La doccia fredda di Mosca

Il Ministero degli Esteri russo ha confermato che la “posizione di principio” resta invariata: ritiro delle truppe ucraine da Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e rinuncia alla Nato. Le consultazioni richieste dagli europei a Trump sono “un’azione insignificante”, ha detto il portavoce Alexei Fadeyev, accusando l’Ue di sabotare gli sforzi diplomatici.

Zelensky, escluso dal vertice di venerdì, lo aveva definito “una vittoria personale” per Putin, giudizio respinto dal segretario di Stato Marco Rubio: “Un incontro serve a chiarire le posizioni e a prendere decisioni”. Rubio ha parlato con il ministro russo Sergei Lavrov: “Entrambe le parti hanno confermato l’impegno a garantire il successo dell’evento”, ha detto il Dipartimento di Stato.

Il fronte di guerra

Intanto, Mosca accelera nell’est ucraino rivendicando la conquista di due villaggi nel Donetsk, dove è stata ordinata l’evacuazione di famiglie con bambini. Secondo l’Isw, si tratta della maggiore avanzata in un giorno da oltre un anno: 110 chilometri quadrati. Zelensky ha annunciato la liberazione di 6 dei 18 villaggi occupati dai russi nella regione di Sumy.