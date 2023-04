Claudia Motta: il fidanzato famoso e dove l’abbiamo già vista

Claudia Motta, 23 anni, partecipa all'Isola dei Famosi 2023. Un volto e un nome che a più di qualcuno potrebbero risvegliare ricordi. Il motivo è che la nuova naufraga del surviving show condotto da Ilary Blasi non è nuova alle esperienze televisive. Chi è Claudia Motta? Anzitutto la Miss Italia 2021. La studentessa iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all'università La Sapienza di Roma - coltiva il sogno di diventare magistrato - ha conquistato la fascia di più bella d'Italia due edizioni fa. In secondo luogo, partecipante a Miss Mondo.

E poi anche un volto televisivo, visto che ha preso parte al programma sportivo di Mediaset 'Tiki Taka'. Ma a fare "rumore" è soprattutto l'identità del suo fidanzato. Con chi è legata sentimentalmente la bella 23enne concorrente dell'Isola dei Famosi 2023.

Le voci si rincorrevano da tempo, ma è stato proprio lui a spazzare via ogni dubbio e ufficializzare la relazione: il fidanzato di Claudia Motta è Simone Rugiati. "Non mi sono mai 'esposto' così, ma questa volta ho bisogno di voi - ha scritto lo chef e noto personaggio televisivo in una story su Instagra -. Supportate il mio angelo". E chissà se i follower di Rugiati ascolteranno l'appello del loro beniamino e daranno il loro supporto anche a Claudia Motta.