Isola dei Famosi 2023, chi è Corinne Clery: la lite con Serena Grandi

Insieme a Marco Predolin, Corinne Clery è la concorrente più matura all'interno dell'Isola dei Famosi 2023. La più matura dal punto di vista anagrafico, ma anche senza dubbio per quanto riguarda la carriera nel mondo dello spettacolo.

Chi è Corinne Clery? Cominciamo con il suo vero nome: Corinne Marie Picolo, nata in Francia precisamente a Parigi nel 1953. Di professione attrice, è nota anche per il suo matrimonio, durato dal 2004 al 2010 con Beppe Ercole. Ex marito di Serena Grandi. Proprio questa unione ha causato non pochi dissapori fra le due attrici, che si sono poi chiarite quando Serena Grandi ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017.

Icona sexy degli anni Settanta, Corinne Clery ha esordito proprio nel 1975 al cinema con il film erotico 'Histoire d'O'. E soli quattro anni dopo eccola nei panni di una Bond Girl nel film 'i James Bond Agente 007 - Moonraker - Operazione spazio'. In Italia sono stati molti gli sceneggiati televisivi che l'hanno vista fra i protagonisti: 'Vita coi figli' e 'Disperatamente Giulia' ad esempio. E i film sono stati numerosi.

La seconda parte della sua carriera, quella di fatto degli anni Duemila, ha visto Corinne Clery partecipare soprattutto a reality show: Ballando con le Stelle, Pechino Express, il Grande Fratello Vip e ora ecco l'Isola dei Famosi.