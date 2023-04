Simone Antolini, chi è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone e perché i genitori lo hanno cacciato di casa

Simone Antolini è senza dubbio il meno famoso dell'Isola dei Famosi 2023. E' il concorrente più sconosciuto. Anche per il fatto che è totalmente fuori dal mondo dello spettacolo. E allora perché partecipa al surviving game condotto da Ilary Blasi? Il motivo è da ricercare nella persona insieme alla quale è in gara in Honduras: il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone. Di cui Simone Antolini è il compagno.

A fare scalpore non è stata la loro storia d'amore, ma la loro differenza d'età: 61 anni Cecchi Paone, 23 Antolini. Sino a prima di conoscere Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini non aveva mai avuto esperienze televisive: il giovane marchigiano studia Scienze giuridiche all'università e nel tempo libero aiuta i genitori nel loro negozio di alimentari che vende prodotti del territorio.

L'unica esperienza, peraltro traumatica, nello showbiz per lui è stato un provino per un film. Provino nel quale al ragazzo sarebbero state avanzate anche proposte sessualmente esplicite. Antolini ha quindi capito di non voler intraprendere quella strada.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone si sono conosciuti sui social, peraltro prima che il giovane marchigiano avesse rivelato la propria omosessualità a famiglia e amici.

Da qui ecco le polemiche, anche perché il ragazzo aveva in precedenza avuto una relazione con una ragazza. "Qualcuno ha pensato che la mia storia con Alessandro fosse per convenienza, perché volessi diventare famoso. Ma non è così". Per questa relazione, Antolini sarebbe anche stato cacciato di casa dai genitori.