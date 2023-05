Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano il programma

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini hanno lasciato l'Isola dei Famosi. Alla vigilia dell'inizio del surviving show di Canale 5, la coppia era fra le più attese dal pubblico. La curiosità attorno a questa coppia così particolare, vuoi per la differenza di età e vuoi per l'essere uno famoso e l'altro di fatto sconosciuto al grande pubblico, era sin da subito stata molta. Tanto che gli autori dell'Isola dei Famosi avevano deciso di aumentare le aspettative attorno a questa coppia tirando fuori dal cilindro nella penultima puntata del serale la figura di Melissa, figlia "segreta" di Antolini. Insomma la loro coppia avrebbe potuto funzionare bene.

Nell'ultima puntata del serale dell'Isola dei Famosi, però, Alessandro Cecchi Paone aveva sbottato con la conduttrice Ilary Blasi dopo la decisione da parte della produzione di far giocare i concorrenti singolarmente e non più insieme: "La coppia non si può scoppiare, questo gioco è iniziato in coppia a settembre. Ce lo ha chiesto l'azienda. E in coppia si continua. O in coppia o niente". Insomma, la minaccia di abbandono il vecchio "lupo di mare" Cecchi Paone l'aveva già fatta. Anche perché poco prima Simone Antolini aveva avuto un malore. "Questo è un gioco al massacro" aveva urlato Cecchi Paone come se davvero pensasse che i concorrenti sono abbandonati da soli e senza cure in mezzo alla savana.

Ora ecco l'abbandono ufficiale dell'Isola dei Famosi 2023 da parte dei due. Abbandono di cui per ora non si conoscono le motivazioni, che saranno sicuramente spiegate durante la puntata di lunedì.