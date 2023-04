Isola dei Famosi 2023, chi sono i concorrenti e quando inizia

Due coppie, una di fidanzati e l'altra di sorelle, e per il resto concorrenti singoli. Anche se due di loro si conoscono molto bene e lavorano insieme. Ecco chi sarebbero - per ora non ci sono certezze ufficiali - i naufraghi del composito cast dell'Isola dei Famosi 2023.

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Cristina Scuccia , più nota come la ex Suor Cristina di The Voice

, più nota come la ex Suor Cristina di The Voice Pamela Camassa , compagna di Filippo Bisciglia

, compagna di Filippo Bisciglia Marco Mazzoli , conduttore radiofonico del programma 'Lo zoo di 105'

, conduttore radiofonico del programma 'Lo zoo di 105' Paolo Noise , dj e conduttore radiofonico anche de 'Lo zoo di 105'

, dj e conduttore radiofonico anche de 'Lo zoo di 105' Andrea Lo Cicero , ex rugbista nel ruolo di pilone sinistro e oggi conduttore televisivo. E’ la quota “ex sportivi” che all’Isola dei Famosi non manca mai

, ex rugbista nel ruolo di pilone sinistro e oggi conduttore televisivo. E’ la quota “ex sportivi” che all’Isola dei Famosi non manca mai Helena Prestes , modella che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon

, modella che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon Fiore Argento , sorella maggiore dell'attrice Asia Argento e figlia del re dell'horror Dario

, sorella maggiore dell'attrice Asia Argento e figlia del re dell'horror Dario Cristhopher Leoni , attore e modello brasiliano. Si candida ad occupare il posto che nell'Isola dei famosi 2022 era stato di Roger Balduino

, attore e modello brasiliano. Si candida ad occupare il posto che nell'Isola dei famosi 2022 era stato di Roger Balduino Claudia Motta , rappresentante dell'Italia a Miss Mondo ed ex valletta del Tiki Taka targato Piero Chiambretti

, rappresentante dell'Italia a Miss Mondo ed ex valletta del Tiki Taka targato Piero Chiambretti Gian Maria Sainato , modello e influencer campano

, modello e influencer campano Marco Predolin , conduttore televisivo e radiofonico

, conduttore televisivo e radiofonico I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), ovvero i vincitori del Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di parole” e ad oggi mai tornati sul palco dell’Ariston nonostante le richieste reiterate ogni anno

ovvero i vincitori del Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di parole” e ad oggi mai tornati sul palco dell’Ariston nonostante le richieste reiterate ogni anno Corinne Cléry , attrice che negli ultimi anni si è fatta notare dal pubblico generalista soprattutto per la lite con Serena Grandi

, attrice che negli ultimi anni si è fatta notare dal pubblico generalista soprattutto per la lite con Serena Grandi Nathalie Caldonazzo, showgirl molto nota soprattutto per la relazione con Massimo Troisi. Nel 2021 diventa concorrente del Grande Fratello Vip, ora si candida a diventare una professionista dei reality

Accanto all'insostituibile Vladimir Luxuria, che nella passata edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha dimostrato di saper essere una pedina importante del programma, non ci sarà Nicola Savino. Il conduttore è impegnato con un altro programma televisivo e quindi ha dovuto cedere la poltrona a Enrico Papi. Prova del nove per l'ex conduttore di Sarabanda, che ultimamente ha un po' stentato nel ritorno sulla cresta dell'onda,

Accanto alla conduttrice Ilary Blasi, anche quest'anno ci sarà l'inviato dall'Honduras Alvin.

L'inizio del reality show di surviving avverrà subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, prevista per il 3 aprile. La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023 andrà in onda lunedì 17 aprile su Canale 5